ТЕЛЕКРИТИКА

Что известно о польской компании, снимающей фильмы в копродукции с Украиной и Россией

Таинственные поляки, которые производят контент только для Украины

Бизнес

Несмотря на запрет в Украине российских фильмов и сериалов, снятых после 1 января 2014 года, украинские телеканалы все равно находят разные способы для того, чтобы пускать их в эфир.


За подобными нарушениями следит Госкино. В частности, регулирующий орган неоднократно забирал прокатные удостоверения у сериалов и фильмов, которые, как позже становилось известно, указывали неверные сведения при подачи заявления на получение прокатного удостоверения. Недавно такая историяпроизошла с сериалом «Круговорот», премьера которого должна была состояться на телеканале «Украина», однако он был запрещен Госкино.

По словам главы агентства Филиппа Ильенко, у них не всегда есть возможность тщательно проверить данные, которые предоставляют производители фильмов при подаче документов, поэтому иногда приходится проводить дополнительные проверки, если появляется информация, что фильм нарушает украинское законодательство.

Как телеканалы обходят запрет

Есть несколько вариантов обхода запрета, которые используют украинские телеканалы. Например, можно просто переименовать российский сериал. Например, российский сериал «Вчера. Сегодня. Навсегда» с Евгенией Лозой в главной роли на «Украине» появился под названием «Навсегда». Телеканалы указывают, что страна производства этих картин — Украина. Хотя в российском открытом реестре Минкультуры в карточке таких сериалов указана Россия, пишет Лига.нет.

«У Госкино не всегда есть возможность тщательно проверить данные, которые предоставляют производители фильмов при подаче документов»

Также телеканалы могут менять год производства и не скрывать тот факт, что они были сняты в России. Ведь запрет действует на те сериалы и фильмы, которые были сняты после 1 января 2014 года. Так было с сериалом «Иллюзия любви», который также транслировали на канале «Украина». Однако год там указали 2013-й, хотя он был произведен в 2015-м.

Копродукция

В связи с запретом российских сериалов и фильмов, начало появляться много сериалов, снятых компаниями из нескольких стран. Ведь это не запрещено законодательством. Одной из самых популярных связок является трио — Украина, Россия и Польша. Уже упомянутый сериал «Круговорот» изначально заявлялся, как снятый тремя компаниями: ABC Film (Польша), «Русское» (РФ) и «Фильм Стрим» (Украина). Помимо «Круговорота», Госкино и до этого неоднократно запрещало сериалы, снятые этими компаниями.

Таинственные поляки

Как удалось выяснить «Телекритике», польская компания ABC Film является довольно таки таинственной и информации о ней в открытом доступе крайне мало. Она ничего не производит для польского рынка, только для Украины. Более того, основали ее в 2014 году, как раз тогда, когда вступил в силу закон, запрещающий российские сериалы. К тому же, основателем компании

являетсяВиталий Сиренко — генеральный продюсер кинокомпании «Фильм Стрим». Той самой, которая снимает сериалы совместно с поляками и россиянами.

Вполне вероятно, что подобная схема была создана для обхода действующего запрета, с целью пускать российские сериалы в украинский эфир. Ведь при более детальном изучении заявленной информации оказывается, что сериалы якобы снятые в копродукции на самом деле произведены лишь в России.

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