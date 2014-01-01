Что известно о польской компании, снимающей фильмы в копродукции с Украиной и Россией

Несмотря на запрет в Украине российских фильмов и сериалов, снятых после 1 января 2014 года, украинские телеканалы все равно находят разные способы для того, чтобы пускать их в эфир.
За подобными нарушениями следит Госкино. В частности, регулирующий орган неоднократно забирал прокатные удостоверения у сериалов и фильмов, которые, как позже становилось известно, указывали неверные сведения при подачи заявления на получение прокатного удостоверения. Недавно такая историяпроизошла с сериалом «Круговорот», премьера которого должна была состояться на телеканале «Украина», однако он был запрещен Госкино.
По словам главы агентства Филиппа Ильенко, у них не всегда есть возможность тщательно проверить данные, которые предоставляют производители фильмов при подаче документов, поэтому иногда приходится проводить дополнительные проверки, если появляется информация, что фильм нарушает украинское законодательство.
Как телеканалы обходят запрет
«У Госкино не всегда есть возможность тщательно проверить данные, которые предоставляют производители фильмов при подаче документов»
Копродукция
Таинственные поляки
Как удалось выяснить «Телекритике», польская компания ABC Film является довольно таки таинственной и информации о ней в открытом доступе крайне мало. Она ничего не производит для польского рынка, только для Украины. Более того, основали ее в 2014 году, как раз тогда, когда вступил в силу закон, запрещающий российские сериалы. К тому же, основателем компанииявляетсяВиталий Сиренко — генеральный продюсер кинокомпании «Фильм Стрим». Той самой, которая снимает сериалы совместно с поляками и россиянами.
Вполне вероятно, что подобная схема была создана для обхода действующего запрета, с целью пускать российские сериалы в украинский эфир. Ведь при более детальном изучении заявленной информации оказывается, что сериалы якобы снятые в копродукции на самом деле произведены лишь в России.