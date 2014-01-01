Что известно о польской компании, снимающей фильмы в копродукции с Украиной и Россией

За подобными нарушениями следит Госкино. В частности, регулирующий орган неоднократно забирал прокатные удостоверения у сериалов и фильмов, которые, как позже становилось известно, указывали неверные сведения при подачи заявления на получение прокатного удостоверения. Недавно такая историяпроизошла с сериалом «Круговорот», премьера которого должна была состояться на телеканале «Украина», однако он был запрещен Госкино.

По словам главы агентства Филиппа Ильенко, у них не всегда есть возможность тщательно проверить данные, которые предоставляют производители фильмов при подаче документов, поэтому иногда приходится проводить дополнительные проверки, если появляется информация, что фильм нарушает украинское законодательство.