Что известно о кандидатах на пост главы Общественного вещателя (обновляется)

Именно на его плечи в 2014 году легла задача по превращению НТКУ в общественного вещателя. За время своей работы он успел добиться политической независимости для канала, регулярно боролся за финансирование (по его словам, своей отставкой он заработал для Общественного 100 млн.грн) и работал над изменением контента «Першого».

В 1996 году Аласания уехал за границу, чтобы служить во Французском легионе, однако контракт так и не заключил, потому что не мог представить, что придется убивать славян в Боснии. Он вернулся в Харьков, где увидел массу объявлений попасть в Легион за тысячу долларов. Его это возмутило и Аласания написал статью, что сделать это можно бесплатно и легально. Редакторам понравился материал и ему предложили писать дальше. Так началась журналистская карьера Аласании.