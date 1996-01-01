Что известно о кандидатах на пост главы Общественного вещателя (обновляется)

Процедура создания общественного вещателя находится на финишной прямой, уже в ближайшее время станет известно имя человека, который будет первым главой этой структуры.
Сегодня, 16 марта, завершился срок подачи документов на должность главы Национальной общественной телерадиокомпании. До 13 апреля наблюдательный совет организации должен провести конкурс на замещение вакантной должности и выбрать главу Общественного вещателя.
«Телекритика» разбиралась, кто может занять эту должность.
Зураб Аласания
Именно на его плечи в 2014 году легла задача по превращению НТКУ в общественного вещателя. За время своей работы он успел добиться политической независимости для канала, регулярно боролся за финансирование (по его словам, своей отставкой он заработал для Общественного 100 млн.грн) и работал над изменением контента «Першого».
В 1996 году Аласания уехал за границу, чтобы служить во Французском легионе, однако контракт так и не заключил, потому что не мог представить, что придется убивать славян в Боснии. Он вернулся в Харьков, где увидел массу объявлений попасть в Легион за тысячу долларов. Его это возмутило и Аласания написал статью, что сделать это можно бесплатно и легально. Редакторам понравился материал и ему предложили писать дальше. Так началась журналистская карьера Аласании.
В 2005 году он возглавил Харьковскую ОГТРК, где проработал почти четыре года. В 2006 году основал агентство «МедиаПорт», а в 2013 был одним из основателей «Громадського». В 2014 году, после Революции достоинства, его назначили директором Национальной телекомпании Украины, где он проработал до ноября прошлого года.
"Многие, в том числе известные профессионалы в медиа, звонят, пишут, говорят при встрече, чтобы я не бросал дело на середине его реализации. Если ты начал создавать Общественное ТВ - то заканчивай. Поэтому я пойду на конкурс", — сказал Аласания в интервью газете «День».
Если его изберут на должность главы НСТУ, то первым делом Аласания обещает подать иск против правительства. "За наглое нарушение закона Украины.Дать им возможность обойти один раз - сядут на голову и свесят ножки на все последующие годы", - пояснил он.
Олег Наливайко
Еще во время учебы на факультете журналистики Наливайко возглавлял отдел политики и прессы Львовского обкома ЛКСМУ. В 1990-х был помощником первого вице-премьера и руководил пресс-службой Министерства экономики. Позже возглавлял корпорацию «Информационные системы Украины». Работал гендиректором, а потом и президентом информагентства УНИАН. С 2012 по 2014 года возглавлял Национальный союз журналистов Украины, после чего стал главой Государственного комитета ТВ и радиовещания (Госкомтелерадио).
«Если ты начал создавать Общественное ТВ - то заканчивай»
Сейчас на своей должности он занимается процессом разгосударствления коммунальных СМИ. Помимо этого, Госкомтелерадио занимается информационной политикой государства, эти же функции дублирует Министерство информации. Вторая задача комитета — управление государственной теле и радиосферовой, она отпадает в связи с созданием НСТУ. Остается лишь издательская деятельность. Они регулируют книгораспространение, книгопечатание и полиграфию.
"Поэтому я не исключаю, что после того, как будет создана общественная телерадиокомпания, надо будет вносит изменения в Конституцию, возможно, переименовывать (Госкомтелерадио — ТК). Может, это должен быть комитет, який будет заниматься именно издательской сферой", — говорил Наливайко в 2015 году.
Роман Выбрановский
Ведущий телеканала «UA:Перший». Там он ведет программы «Дебати PRO», «Децентралізація» и «Кримське питання.
С 2002 по 2005 годы Выбрановский работал на «Громадському радіо», которое впоследствии было закрыто. С 2005 по 2008 гг. сначала в команде Тараса Стецькива и Андрея Шевченко, а затем в команде Виталия Докаленко пытался создать общественное телевидение на «UA:Перший». Возглавлял производство публицистических программ.
«После создания Общественного Госкомтелерадио может начнет заниматься только издательской сферой»
Александр Зорка
В журналистике с 1981 года. Был редактором, заведующим отделом, работал в Госкомтелерадио. Также был членом редколлегии газеты «Вечерний Киев», руководил каналом «Право», работал в НТКУ, а в 1997 году получил звание «Заслуженный журналист Украины».
В своем недавнем интервью Зорка говорил, что «UA:Перший» по рейтингу скатился в третью десятку. Там же он рассказал, что Верховная Рада приняла хороший законопроект о создании Общественного вещателя, Госкомтелерадио правильно проводит реорганизацию НТКУ, а Кабмин сумел найти деньги на финансирование. В то же время, он отметил и негативные моменты создания НОТУ. В частности, он был возмущен назначением на должность главы НТКУ Зураба Аласании. По словам Зорки, непонятно кто его рекомендовал.
"Его назначили, потому что он знает, как это сделать или потому что умеет красиво рассказывать? Прошла его каденция и мы видим, что он просто красиво рассказывал", — сказал Зорка.