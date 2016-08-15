Что из себя представляют украинские спортивные СМИ

На днях интернет-издание «Украинская правда» продала спортивный украиноязычный сайт Champion.com.ua, закрытый в августе, спортивному журналисту Дмитрию Копию. В этой связи «Телекритика» решила узнать, что вообще из себя представляют спортивные медиа в Украине.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Главными представителями украинского спортивного телевидения являются телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» . Они входят в медиагруппу «Украина», владельцем которой является Ринат Ахметов. Он же и президент футбольного клуба «Шахтер». Из этого обстоятельства во многом исходит редакционная политика каналов. Донецкой команде и ее президенту там слагают оды, а с главными конкурентами («Динамо Киев») ведут себя более сдержанно.
Об Ахметове на телеканале даже сняли документальный фильм «Президент: от мечты к свершению», посвященный его 20-летию президентства. Речь идет о том, как президент горняков мечтал построить в Донецке стадион мирового уровня и привести «Шахтер» к победе в еврокубке. И как он реализовал свою мечту.
Возьмем сюжет о матче главных футбольных клубов страны — «Динамо» и «Шахтер» . Начинается он с рассказа об администраторе донецкой команды, который встречает клуб в аэропорту. Похожей истории о киевлянах нет. Дальше видим поздравления с днем рождения Бернарда — футболиста «Шахтера». Весь сюжет переполнен критикой и колкими замечаниями в адрес «Динамо» — то от футболистов соперника, то от автора сюжета. Ошибки арбитра, если верить корреспонденту, помогали лишь киевлянам.
Подобная однобокость и пренебрежительное отношение к киевскому «Динамо» ярко проявляется практически в каждом сюжете, касающемся двух грандов украинского футбола. Дошло даже до того, что руководство киевлян приняло решение не общаться с журналистами телеканала «Футбол».
Помимо этого, телеканал остается единственным в кабельной сети, транслирующим матчи топовых чемпионатов. Сейчас это Испания и Англия, хотя совсем недавно транслировали еще Германию и Италию. Однако денег стало меньше, а рейтинги не покрывают стоимость прав, поэтому их и убрали. К тому же, на телеканале показывают большинство матчей Украинской премьер-лиги.
«Поддержка «Шахтера» и критика «Динамо» является одной из визитных карточек шоу»
Флагманом телеканала, помимо трансляции игр, является шоу «Великий футбол», где ведущие каждую неделю обсуждают главные события украинского футбола. Поддержка «Шахтера» и критика (иногда, перегибающая палку) «Динамо» является одной из визитных карточек шоу. К тому же, ведущий программы (по совместительству генеральный директор телеканалов Александр Денисов открыто говорит о том, что является фанатом донецкой команды. Изюминкой программы считается Виктор Леоненко, экс-футболист, а ныне один из ведущих «Великого футбола».
Он, не стесняясь выражений, разносит действия футболистов в пух и прах. Чаще всего, как ни странно, достается именно игрокам «Динамо», за которое Леоненко играл в прошлом. А сейчас рассказывает, что находится в лучшей форме (ему 47 лет), чем почти вся основа киевского клуба.
Еще одна программа телеканала — «Европейский Weekend», ведущей которой является Роберто Моралес. Он приглашает к себе в студию футбольных экспертов и они вместе анализируют главные матчи европейских чемпионатов. Здесь намного больше объективности, чем в «Великом футболе», ведь тут никаким образом не пересекаются интересы владельца каналов.
«На «ПроФутбол» виден перекос в сторону «Динамо», хоть и не такой жесткий»
Неудивительно, что телеканал «2+2», который до недавнего времени позиционировал себя как мужской, не обходит стороной спорт. Так, на телеканале транслируют домашние матчи четырех команд Украинской премьер-лиги. Это «Динамо», «Заря», «Карпаты и Черноморец». На телеканале также выходит информационно-аналитическое шоу, главный конкурент «Великого футбола», «ПроФутбол». Здесь тоже обсуждают главные события прошедшей недели украинского футбола. Однако тут виден перекос в сторону «Динамо», хоть и не такой жесткий.
Одной из главных причин, почему «ПроФутбол» проигрывает своему конкуренту в борьбе за зрителя, является отсутствие в передаче такого популиста, как Виктор Леоненко. Эксперты скучно анализируют матчи и не поливает грязью футболистов. Ведущими программы являются Игорь Циганик и Александра Лобода.
Очевидно, что присутствием девушки в эфире авторы программы хотят привлечь больше мужской аудитории. Но, стоит отметить, что делают они это не таким топорным способом, как «Великий Футбол» во время Евро-2016. Тогда ведущей программы была Полина Логунова и с каждым эфиром на ней было все меньше одежды. Об этом мы писали в материале о сексизме на украинском ТВ.
«Лидером среди онлайн-СМИ является сайт Football.ua»
Помимо футбола, на телеканале транслируют UFC. Это самая популярная лига по смешанным единоборствам, когда в ринге могут сойтись представителей разных стилей.
Спутниковый оператор «Поверхность» имеет два спортивных канала — Sport 1 и Sport 2. Несколько лет они были безумно популярны в Украине. Именно там транслировали матчи главных европейских футбольных чемпионатов. Однако со временем их становилось все меньше, да и каналы соответственно становились все менее доступнее. Сейчас их нет в кабельных сетях.
Более того, Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства спутникового оператора «Поверхность ТВ» по иску Альфа-Банка из-за задолженности. Сейчас телеканалы можно посмотреть онлайн, однако популярных и рейтинговых программ там практически не осталось.
ОНЛАЙН-СМИ
Один из самых первых спортивных онлайн-ресурсов, которые появились в Украине -Football.ua. много лет является лидером по посещаемости среди спортивных сайтов. Однако последние два года переживает серьезный кадровый кризис, хоть исходя из объемов трафика это и не бросается в глаза.
В 2015 году издание стали покидать ведущие журналисты, которые работали там многие годы и сделали из него топ-ресурс. Связано это было, по нашей информации, с непонятным и непостоянным финансированием издания. Напомним, что Football.ua входит в медиахолдинг UMH, принадлежащий беглому олигарху Сергею Курченко.
«За два года у СМИ неоднократно менялась команда журналистов, а задержки заработной платы повторялись неоднократно»
Казалось бы, после массового исхода журналистов, издание канет в Лету, но оно продолжает занимать лидирующие позиции. Что же касается качества контента, оно стало заметно ниже на несколько порядков . Сейчас главный источник трафика сайта — новостная лента. Более того, по информации «Телекритики», за эти два года у СМИ неоднократно менялась команда журналистов, а задержки заработной платы повторялись неоднократно.
У Football.ua есть еще и «младший брат» — сайт iSport.ua. Там пишут о других популярных видах спорта, а судьба его такая же, но это не мешает ему входить в ТОП-5 спортивных сайтов Украины.
«Главные рекламодатели спортивных изданий — букмекерские конторы»
Один из самых популярных спортивных сайтов - «UA.Футбол». У него классический контент, основной упор на новости и актуальные материалы — обзоры, анонсы, интервью и т.д. Раньше там был сильный отдел зарубежного футбола, однако в последнее время он стал заметно слабее.
Главные рекламодатели спортивных изданий — букмекерские конторы. На каждом сайте есть их реклама. Сайт Footboom, по информации «Телекритики», буквально живет за счет букмекеров. Там помимо авторских материалов и новостей, много контента посвященного ставкам. Видеопрогнозы матчей от футбольных экспертов, котировки различных контор, объяснения как правильно делать ставки.
Tribuna.com - украинский сайт, который вместе с белорусской Tribuna.com, Sports.ru (тот самый сайт главред которого Юрий Дудь) и мобильными приложениями на английском, немецком и испанском языках входят в холдинг Tribuna Digital с офисами в Киеве, Минске, Москве и Барселоне. Tribuna Digital делает различные спортивные медиа для более чем 10 стран.
Сайты Tribuna Digital славятся тем, что у них хорошо развиты мобильные версии и приложения ресурсов. В частности, в приложении украинской Tribuna можно следить за новостями, читать материалы и иметь под рукой всю необходимую спортивную статистику. Более того, можно установить на свой смартфон приложение конкретного вида спорта или клуба. Например, установив приложение «Динамо Киев» пользователь будет читать в нем лишь те новости и тексты, которые касаются этой команды.
По большому счету, издание позиционирует себя как социальная сеть для фанатов. Каждый пользователь может создать там свой блог и писать, о чем пожелает. Иногда пользовательский контент редакция выводит на главную или постит в своих соцсетях. Новостная лента сайта берет количеством, а не качеством. Новости ставятся любые — будь то важное заявление, либо твит пьяного футболиста. Часто новость может состоять из трех предложений.
Уникальный контент и лонгриды на Tribuna касаются лишь украинского спорта. Материалы о зарубежном практически всегда берутся со Sports.ru.
К слову, в конце прошлого года Tribuna и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) запустили официальный сайт NBA.com Ukraine, на котором представлен собственный, эксклюзивный контент, включая материалы, представленные лигой, а также актуальная статистика.
«Покинувшие Football.ua журналисты создали сайт Sportarena»
Сайт «Футбол 24» входит в медиахолдинг «Люкс». По контенту издание сильно напоминает своих коллег по холдингу — сайт «24». Главный упор идет на ленту новостей, заголовки которых часто провокационные или вопросительные.
В начале 2016 года начало свою работу издание Sportarena. Его создали ушедшие из Football.ua и iSport.ua журналисты. Спонсирует его некий таинственный инвестор, имя которого не разглашается. Как уверяют сотрудники издания, это не публичная персона.
Если говорить о контенте издания, то редакция большое внимание уделяет его качеству. Новости здесь детально прописываются, чтобы была понятна вся история события. Также выходит много авторских материалов разных жанров на различные темы. Один из козырей медиа — авторские колонки, где специалисты в своих сферах предлагают собственное видение актуальных событий. Однако не всегда они отличаются высоким качеством и профессионализмом. Как, например, вот этот гомофобный текст, который редакция посчитала «спорным и интересным».
ПРЕССА И РАДИО
«Самая плачевная ситуация — на радио»
В конце 2016 года прекратила существование одна из ведущих украинский спортивных газет «Команда». У нее закончилось финансирование.
С радио ситуация еще более плачевная. Нормальных спортивных радиостанций нет, а другие ограничиваются лишь короткими спортивными выпусками. Раньше на «Радио Вести» выходила программа «Дубль W» с Виктором Вацкой и Славой Вардой, где они обсуждали актуальные футбольные события Украины.
Из более-менее серьезных спортивных программ на сегодняшний день можно выделить «Камон плэй» на «Радио Аристократы». Там журналисты издания Sportarena говорят о главных футбольных событиях недели.
Мы видим, что спортивная журналистика в Украине далеко не полностью удовлетворяет запросы аудитории. Почти все пишут о футболе и с этим проблем у нас нет, но когда речь заходит о других видах спорта, там ситуация не такая радужная. Очевидно, что это связано с двумя причинами: 1. Нехваткой кадров, которые могут качественно писать о менее популярных видах спорта. 2. Не такими высокими показателями, какие имеют материалы о футболе, который все же является в Украине главным видом спорта.