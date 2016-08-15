Что из себя представляют украинские спортивные СМИ

Подобная однобокость и пренебрежительное отношение к киевскому «Динамо» ярко проявляется практически в каждом сюжете, касающемся двух грандов украинского футбола. Дошло даже до того, что руководство киевлян приняло решение не общаться с журналистами телеканала «Футбол».

Помимо этого, телеканал остается единственным в кабельной сети, транслирующим матчи топовых чемпионатов. Сейчас это Испания и Англия, хотя совсем недавно транслировали еще Германию и Италию. Однако денег стало меньше, а рейтинги не покрывают стоимость прав, поэтому их и убрали. К тому же, на телеканале показывают большинство матчей Украинской премьер-лиги.