Что говорит Facebook о своих доходах

Социальный медиагигант Facebook заявил, что его доходы выросли на 33%. Сегодня прибыль компании составляет $13,7 млрд.
Об этом сообщает ресурс Mumbrella.
Благодаря рекламе в мобильной версии Facebook получает 92% дохода. За последний год он вырос на 4%. Заметим, что число людей, работающих в самой масштабной социальной сети также растет. Сегодня в Facebook 33 тыс. сотрудников. Это на 45% больше, чем в прошлом году.
В Америке и Европе ситуация менее оптимистичная. Всего лишь 185 млн американцев и 278 млн европейцев являются активными пользователями Facebook.
Марк Цукерберг прокомментировал путь развития Facebook: «Наше сообщество и бизнес продолжают развиваться. Сегодня более 2 млрд пользуются хотя бы одной услугой соцсети ежедневно».
«Мы создаем лучший сервис для личной переписки и историй, а также большие возможности в видео и коммерции», – заявляет CEO компании.
Фото: Pixabay