Что говорит Facebook о своих доходах

Что же происходит с количеством пользователей Facebook в различных регионах мира? В этом году лидером по росту пользователей являются Юго-Восточная Азия и Австралия. Ежедневно 561 млн пользуется соцсетью.

В Америке и Европе ситуация менее оптимистичная. Всего лишь 185 млн американцев и 278 млн европейцев являются активными пользователями Facebook.

Марк Цукерберг прокомментировал путь развития Facebook: «Наше сообщество и бизнес продолжают развиваться. Сегодня более 2 млрд пользуются хотя бы одной услугой соцсети ежедневно».

«Мы создаем лучший сервис для личной переписки и историй, а также большие возможности в видео и коммерции», – заявляет CEO компании.

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