Что будет, если очень долго смотреть сериал? Отвечает Amazon

Видео показывают, как люди в обычной жизни становятся очень похожими на героев шоу, которые они смотрят. Каждое видео длится по 60 секунд, за которые с поклонниками сериалов Amazon происходят трансформации. «Великие сериалы остаются с тобой», – гласит слоган рекламной кампании.

Героями рекламных роликов стали офисная сотрудница (поклонница сериала «Викинги»), которая устала от людей, нарушающих ее личное пространство, и стала смелой и агрессивной, как самый настоящий викинг; маменькин сынок, подражающий герою шоу «Люцифер» и ставший дерзким; отец, который научился быть суперсобранным у персонажа сериала «Джек Райан», и пара влюбленных, вдохновившаяся раскованностью сериала «Чужестранка».