ТЕЛЕКРИТИКА

Что будет, если очень долго смотреть сериал? Отвечает Amazon

Бизнес

Компания Amazon вместе с агентством Droga5 London создала необычную рекламную кампанию собственных сериалов на сервисе видео по запросу Amazon Prime Video. В роликах ярые поклонники сериалов начинают постепенно копировать стиль поведения любимых персонажей.


Видео показывают, как люди в обычной жизни становятся очень похожими на героев шоу, которые они смотрят. Каждое видео длится по 60 секунд, за которые с поклонниками сериалов Amazon происходят трансформации. «Великие сериалы остаются с тобой», – гласит слоган рекламной кампании.

Героями рекламных роликов стали офисная сотрудница (поклонница сериала «Викинги»), которая устала от людей, нарушающих ее личное пространство, и стала смелой и агрессивной, как самый настоящий викинг; маменькин сынок, подражающий герою шоу «Люцифер» и ставший дерзким; отец, который научился быть суперсобранным у персонажа сериала «Джек Райан», и пара влюбленных, вдохновившаяся раскованностью сериала «Чужестранка».

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Ранее мы  писали о том, что анонимные представители компании рассказали CNBC, что Apple хочет сделать как минимум часть контента, который разрабатывается для ее долгожданного стримингового сервиса, бесплатным для владельцев устройств.

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