«Чрезвычайные новости» на ICTV будет вести экс-ведущий «Свідка» на НТН

В феврале к команде программы «Чрезвычайные новости» на телеканале ICTV присоединится новый ведущий - Алексей Стеценко. Он будет вести выпуски новостей вместе с Константином Стогнием, который является автором программы, и Викторией Сеник, сообщает пресс-служба канала.

"Программы такого формата, особенно выходящие ежедневно в прайм-тайме, обычно имеют несколько ведущих. Тем более, сейчас мы полностью перешли на режим прямых эфиров, где двух человек мало. К тому же, наши ведущие не просто читают новости, а сами занимаются расследованиями, выезжают на место происшествия, готовят журналистские материалы", – объясняет Стогний решение расширить команду проекта.

При этом, уточняют на ICTV, определенного графика выхода в эфир ведущих не будет - создатели проекта сознательно от него отказываются. "Мы избегаем четкого графика, ломая, таким образом, стереотипы. Кто будет в кадре, зависит от нагрузки по командировкам и журналистской работы в этот день. Не только зритель, но и я сам утром еще не буду знать, кто вечером появится в эфире программы", - говорит автор программы.

Как известно, Алексей Стеценко почти десять лет был руководителем и ведущим криминальной программы «Свідок» на канале НТН, а несколько месяцев назад начал работать выпускающим редактором «Чрезвычайных новостей».

Фото: пресс-служба ICTV