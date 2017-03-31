Чистый убыток «Газпром-медиа» вырос в 10 раз

По итогам 2016 года чистый убыток российского медиахолдинга «Газпром-медиа» составил 28,4 млрд руб., увеличившись более чем в 10 раз. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на годовую отчетность владельца холдинга Газпромбанка.

Выручка компании увеличилась на 11,7% - до 82,2 млрд руб. Как пояснила представитель «Газпром-медиа», рост чистого убытка связан с бумажной переоценкой гудвила (нематериальные/ неосязаемые активы) и инвестиций.

В феврале акционеры медиахолдинга решили докапитализировать компанию через допэмиссию. Компания намерена выпустить 340 млрд акций номинальной стоимостью 8 коп. То есть «Газпром-медиа» может быть докапитализирован как минимум на 27 млрд руб.Куда именно холдинг направит полученные в результате докапитализации средства, пока неизвестно.

Напомним, «Газпром-медиа» управляет семью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «2х2»), 10 радиостанциями и др. В конце 2016 года холдинг запустил собственную киностудию для производства сериалов, полнометражных и документальных фильмов.

Фото: Gazprom-media.com