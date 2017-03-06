Число спутниковых каналов к 2026 году увеличится на 12 тыс.

В течение 10 ближайших лет на глобальном рынке линейного спутникового телевидения будет запущено более 12,2 тыс. новых телеканалов. Такой прогноз содержится в отчете «Линейное телевидение через спутник» агентства Northern Sky Research (NSR), сообщает Mediasat.

В результате общее число спутниковых телеканалов в мире превысит к 2026 за отметку в 53,6 тыс. При этом в NSR уверены, что рост в секторе DTH (телевизионный сектор) и дистрибуции видео через спутник все же подходит к своему завершению из-за насыщения рынка и усиления конкуренции.

По прогнозам экспертов агентства, основным источником роста для сектора DTH станут SD-каналы (стандартного разрешения): в этом формате будет представлено более двух третей всех телеканалов. Также на платформах спутниковых операторов следует ожидать рост в секторе более требовательных к емкости HD-каналов (высокого разрешения), что, по словам аналитиков, свидетельствует о том, что рынки DTH, кабельного ТВ и IPTV достигли точки пересечения своих предложений.