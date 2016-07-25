Число пользователей блокировщиков рекламы в мире выросло на 30%: PageFair

В 2016 году число устройств, на которых установлены сервисы для блокировки рекламы в браузерах, выросло на 30%, превысив 600 млн штук. Об этом свидетельствует исследование компании PageFair, сообщает vc.ru.

Таким образом, количество интернет-пользователей, пользующиеся блокировщиками рекламы, в мире выросло до 11%.В декабре сервисы для блокировки рекламы были установлены на 615 млн устройствах, из которых 380 млн (62%) - мобильные устройства. При этом количество компьютеров, на которых установлены блокировщики рекламы, увеличилось на 34 млн - до 236 млн.

Согласно исследованию, 75% пользователей блокировщиков рекламы покидают сайты, которые борются с подобными приложениями, и только 25% отключают эти сервисы для получения доступа к запрашиваемой странице.

Примечательно, что мобильные блокировщики рекламы наиболее популярны в странах Азиатско-тихоокеанского региона - там они установлены на 94% устройств. Сервисами для блокировки объявлений в десктоп-браузерах пользуются в основном в Северной Америке и Европе, их доля составляет 68%.

По данным аналитиков, число пользователей блокировщиков рекламы растет в основном за счет распространения информации об этих приложениях через друзей, а также с помощью СМИ и интернета. Так, 32% из 4,6 млн опрошенных компанией пользователей узнали о таких сервисах от друзей или членов семьи, а 28% - из СМИ или интернета.