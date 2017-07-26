Число нелегальных просмотров премьеры нового сезона «Игры престолов» превысило 90 млн раз

Первый эпизод нового – седьмого – сезона сериала «Игра престолов» интернет-пользователи нелегально просмотрели более 90 млн раз. Случаи нелегального просмотра отмечены по всему миру. Как сообщает Mediasat, соответствующие данные опубликовало агентство MUSO, анализирующее ситуацию с пиратством в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно официальной информации, эпизод просмотрели по ТВ или через потоковые службы NowTV и Sky Go 16,1 млн человек в США и 2,83 миллиона человек в Великобритании.По данным же MYSO, данный эпизод «Игры престолов» был просмотрен в потоковом режиме 77,9 млн раз, был роздан 8,3 млн раз через открытые торрент-трэкеры, 4,9 млн раз скачан из сети и 500 тыс. раз роздан через закрытые торрент-трэкеры.

Чаще всего эпизод нелегально просматривали с территории США (15,1 млн раз), далее по количеству нелегальных просмотров следуют Великобритания (6,2 млн), Германия (4,9 млн), Индия (4,3 млн) и Индонезия (4,3 млн).