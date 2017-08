Число людей, готовых платить за онлайн-контент СМИ, растет: Reuters Institute

С каждым годам растет доля людей, которые готовы платить за диджитал-новости. Как сообщает MediaLab, об этом свидетельствуют результаты исследования организации Reuters Institute for the study of Journalism под названием Digital News Report.

Так, например, в Норвегии таких 26% населения, и это самый большой показатель. В США количество подписки на онлайн-контент резко возросла с 9% до 17% в прошлом году. Однако эксперты отмечают, что увеличение такой финансовой поддержки СМИ может быть спровоцировано выборами и нападками американского президента Дональда Трампа на прессу, а следовательно, поток денег в онлайн-издания со временем уменьшится.

Хуже всего живется британским медиа, где только 6% аудитории платит за контент.