Число людей, готовых платить за онлайн-контент СМИ, растет: Reuters Institute

С каждым годам растет доля людей, которые готовы платить за диджитал-новости. Как сообщает MediaLab, об этом свидетельствуют результаты исследования организации Reuters Institute for the study of Journalism под названием Digital News Report.
Так, например, в Норвегии таких 26% населения, и это самый большой показатель. В США количество подписки на онлайн-контент резко возросла с 9% до 17% в прошлом году. Однако эксперты отмечают, что увеличение такой финансовой поддержки СМИ может быть спровоцировано выборами и нападками американского президента Дональда Трампа на прессу, а следовательно, поток денег в онлайн-издания со временем уменьшится.
Хуже всего живется британским медиа, где только 6% аудитории платит за контент.
Согласно исследованию, за онлайн-контент платит преимущественно аудитория в возрасте до 35 лет. Кроме того, не все покупают подписки. Например, часть людей делает одноразовые финансовые взносы.
Эксперты говорят о нескольких причинах этого: читатели хотят иметь доступ к электронной версии на мобильных, электронная подписка дешевле других видов подписки или прочитать статьи любимого сайта бесплатно просто невозможно.Есть и 13% потребителей информации, которые платят просто потому, что хотят поддержать журналистику.
Вместе с тем исследование Reuters Institute выявило и серьезный недостаток в знаниях аудитории о том, как работает медиабизнес. Например, часть людей уверена, что новости на сайтах бесплатные, поскольку издания хорошо зарабатывают на рекламе.
Напомним, согласно исследованию Reuters Institute, 71% онлайн-аудитории узнает обо всех событиях, читая тексты, еще 14% поровну читают и смотрят видео.
Фото: Максим Лисовой