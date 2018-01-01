Число каналов и радио, вещающих на Крым, увеличится вдвое

Количество телеканалов и радиостанций, которые вещают на аннексированный Россией Крым в следующем году будет увеличено вдвое. Как сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию, об этом на пресс-конференции рассказал член регулятора Сергей Костинский.
По его словам, стратегия развития вещания на оккупированные территории уже готова. "У нас есть план действий на следующие два года. Он предусматривает и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, и организацию теле- и радиовещания. То есть это не насыщение украинским вещанием подконтрольных территорий, это полноценное вещание на оккупированные территории", – уточнил Костинский.
Сейчас Комиссия по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания ждет просчета и международную координацию цифровых каналов и ФМ-частот. Это позволит в первой половине 2018 года увеличить количество радиостанций, вещающих на Крым, с 4 до 8, а количество телеканалов – с 5 до 10.
Кроме того, деятельность Комиссии расширена на Одесскую, Сумскую и Харьковскую области.
Фото: mip.gov.ua