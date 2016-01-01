Число абонентов и доходы украинских кабельщиков растут: Госстат

Число абонентов кабельного телевидения в 2016 году выросло на 304,5 тыс. по сравнению с данными за I квартал, и по состоянию на 1 января 2017-го их общее количество составляет около чуть более 2,93 млн. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

Что касается цифрового ТВ, то число его абонентов, наоборот, сократилось - с 805,3 тыс. в I квартале прошлого года до 755,4 на 1 января 2017-го.

По данным ведомства, зафиксирован рост числа абонентов спутникового и интерактивного телевидения. Так, количество абонентов спутникового телевидения выросло с 90,4 тыс. (данные на 1 апреля 2016-го) до 470,8 тыс. (на 1 января 2017-го), а интерактивного ТВ - с 16,6 тыс. до 540,9 тыс.

Кроме того, увеличилось количество интернет-абонентов - почти на 2,52 млн по сравнению с I кварталом прошлого года. Таким образом, теперь этот показатель равен 16,723 млн абонентов.

Одновременно, как сообщает Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, наблюдается и рост доходов от предоставления услуг кабельного телевидения и интернет-услуг населению. Так, доход кабельщиков вырос с 1,545 млрд грн в 2015 году до чуть более 1,589 млрд грн в 2016-м; доход от интернет-услуг населению - с 6,13 млрд грн до почти 6,477 млрд грн.

Напомним, летом 2017 года Украина планирует отказаться от аналогового ТВ в пользу цифрового:

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