Chinese only: на китайском ТВ введут ограничение для иностранного контента

На днях стало известно, что власти Поднебесной намерены уменьшить присутствие зарубежной продукции, в том числе голливудской, на национальном телевидении. Согласно новым правилам, в Китае введут запрет на трансляцию зарубежных телешоу в прайм-тайм, а также ограничат объем импортного контента на китайских видеоплатформах. Количество не-китайского контента в эфире будет ограничено до 30%.

Такие меры власти страны оправдывают желанием защитить социум от контента, который “отклоняется от основных социалистических ценностей”.

Но и это еще не все. Теперь к созданию контента для китайского рынка будут привлекать все меньше зарубежных специалистов. Так, съемочные группы должны будут на 4 / 5 состоять из китайцев, а режиссерами, сценаристами и ведущими актерами ленты не смогут стать иностранцы.

Напомним, недавно также стало известно, что Китайское кинематографическое бюро введет ограничение для китайских онлайн-ритейлеров на предоставление гражданам субсидий при покупке билетов в кино. Ранее подобная система “скидок” позволяла платформам продавать билеты в кино по цене около $1,5 за штуку.

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