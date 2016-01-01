Четвертый сезон «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем покажет «1+1»

Телеканал «1+1» покажет новый - четвертый - сезон популярного британского сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Так, 2января в 22:30 зрители увидят первую серию нового сезона сериала под названием «Шесть Тэтчер», снятую по мотивам рассказа Артура Конана Дойля «Шесть Наполеонов». После чего в первые недели нового года одновременно с мировой премьерой на телеканале BBC «1+1» покажет вторую серию «Ложный детектив» и третью - «Последнее дело».

В четвертом сезоне сериала производства Hartswood Films эксцентричный Шерлок Холмс снова возвращается в Лондон, в то время как доктор Уотсон и его жена Мэри готовятся впервые стать родителями. По словам исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча, новые серии «Шерлока» будут очень драматичными.

Фото: Hartswood Films 2016