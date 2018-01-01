ТЕЛЕКРИТИКА

Четыре успешных судебных кейса по кардшерингу

Как «Медиа Группа Украина» борется с шерингом телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2»

Бизнес

За последние два года Фемида вынесла 4 приговора по кардшерингу. Во всех четырех случаях свое право отстаивала «Медиа Группа Украина», за шеринг платных телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».


Об уголовной ответственности за кардшеринг рассказал Тарас Кислый, советник юридической фирмы Asters на конференции «Медиаправо», которая прошла 13 ноября при поддержке «Индустриального телевизионного комитета» совместно с Ассоциацией юристов Украины. «Телекритика» предлагает коротко ознакомится с презентацией юриста.

Процедура незаконного использования карты доступа ТВ-абонентами спутникового телевидения (кардшеринг) выглядит следующим образом:

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Все 4 приговора были вынесены по 176 статье Уголовного кодекса. В трех случаях обвиняемые признали свою вину, ущерб, названный МГУ, колебался в пределах 19–32 тысяч гривен.

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В случае с ФЛП в Харьковской области МГУ не требовала оплаты полной суммы ущерба, удовлетворившись штрафом в размере 6800 гривен:

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Но единой судебной практики по кардшерингу нет. В Полтавской области обвиняемый признал свою вину, стороны подписала мировую, нарушитель получил год условно с применением судом амнистии. Дело было квалифицировано не только как незаконное распространение телеканала, но и как нарушение авторского права и смежных прав. Хотя доказательств по последнему нарушению не было предоставлено, поскольку нарушитель признал свою вину, это осталось в судебном решении.

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В Хмельницкой области обвиняемый оплатил штраф 15,3 тыс. гривен при заявленных МГУ убытках в 32 тыс. гривен.

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Во всех трех случаях происходила конфискация оборудования не только у обвиняемых, но и абонентов. К примеру, по одному из трех дел провели до 100 конфискаций оборудования у абонентов.

Не признал свою вину провайдер во Львовской области – он транслировал футбольные каналы своим абонентам после истечения срока действия договора. Провайдер уверял, что один из абонентов принес ему исправить нерабочую картку, которая через некоторое время заработала, телеканалы транслировались в офисе. Проведенная по делу компьютерно-техническая экспертиза не зафиксировала конкретное нарушение, а предоставила вывод, что «оборудование провайдера давало возможность» осуществить нарушение. Сейчас дело находится на кассации в Верховном суде, первые два суда провайдер проиграл.

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Телеканалы должны помнить, что правоохранительные органы готовы работать только по заявлению от вещателя, он должен предоставить лицензию на свое вещание, а также доказать ущерб на конкретную сумму – уголовная ответственность начинается от ущерба в 17,62 тыс. гривен.

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Фото – Анна Федорук

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