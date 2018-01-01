Четыре успешных судебных кейса по кардшерингу

За последние два года Фемида вынесла 4 приговора по кардшерингу. Во всех четырех случаях свое право отстаивала «Медиа Группа Украина», за шеринг платных телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».
Об уголовной ответственности за кардшеринг рассказал Тарас Кислый, советник юридической фирмы Asters на конференции «Медиаправо», которая прошла 13 ноября при поддержке «Индустриального телевизионного комитета» совместно с Ассоциацией юристов Украины. «Телекритика» предлагает коротко ознакомится с презентацией юриста.
Процедура незаконного использования карты доступа ТВ-абонентами спутникового телевидения (кардшеринг) выглядит следующим образом:
Во всех трех случаях происходила конфискация оборудования не только у обвиняемых, но и абонентов. К примеру, по одному из трех дел провели до 100 конфискаций оборудования у абонентов.
Не признал свою вину провайдер во Львовской области – он транслировал футбольные каналы своим абонентам после истечения срока действия договора. Провайдер уверял, что один из абонентов принес ему исправить нерабочую картку, которая через некоторое время заработала, телеканалы транслировались в офисе. Проведенная по делу компьютерно-техническая экспертиза не зафиксировала конкретное нарушение, а предоставила вывод, что «оборудование провайдера давало возможность» осуществить нарушение. Сейчас дело находится на кассации в Верховном суде, первые два суда провайдер проиграл.
Телеканалы должны помнить, что правоохранительные органы готовы работать только по заявлению от вещателя, он должен предоставить лицензию на свое вещание, а также доказать ущерб на конкретную сумму – уголовная ответственность начинается от ущерба в 17,62 тыс. гривен.