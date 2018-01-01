Четыре успешных судебных кейса по кардшерингу

Во всех трех случаях происходила конфискация оборудования не только у обвиняемых, но и абонентов. К примеру, по одному из трех дел провели до 100 конфискаций оборудования у абонентов.

Не признал свою вину провайдер во Львовской области – он транслировал футбольные каналы своим абонентам после истечения срока действия договора. Провайдер уверял, что один из абонентов принес ему исправить нерабочую картку, которая через некоторое время заработала, телеканалы транслировались в офисе. Проведенная по делу компьютерно-техническая экспертиза не зафиксировала конкретное нарушение, а предоставила вывод, что «оборудование провайдера давало возможность» осуществить нарушение. Сейчас дело находится на кассации в Верховном суде, первые два суда провайдер проиграл.