Четыре телеканала группы «Интер» получили санкцию «объявление предупреждения» от Нацсовета

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение четырем телеканалам медиагруппы «Интер» (среди них «Интер», «НТН», «Пиксель TV» и «Энтер-фильм») за то, что они не соблюдали законодательные квоты. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

В ходе мониторинга Нацсовета было зафиксировано, что с 7:00 утра и 23:00 вечера телеканалы нарушили требования законодательства и не соблюдали пропорций между украинскими и иностранными передачами.

"В эфире телеканала «Интер» доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания. В эфире «НТН» она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства – 32% общего недельного объема вещания. На телеканале «Пиксель TV» составили 66,4% и 24,7%, а телеканала «Энтер-фильм» – 37% и 22% общего недельного объема вещания", – говорится в сообщении.

Фото: biz.nv.ua