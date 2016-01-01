«Чернігівське» призывает поверить в себя

(на правах рекламы)
«Чернігівське» анонсирует новую коммуникационную кампанию «Вірю означає можу», посвященную силе человеческого духа, помогающей преодолевать трудности и достигать новых высот.
Главными героями нового ролика стали реальные люди из различных сфер жизни. Видео отличается живыми эмоциями, ведь в нем показаны повседневные дела тех, кто каждый день преодолевает различные препятствия и достигает успеха благодаря вере в собственные силы. Эти молодые успешные люди демонстрируют самый лучший пример для миллионов сограждан – никогда не опускать руки и идти к своей мечте.
«Чернігівське» берет на себя смелость призывать людей верить в свои силы, поскольку имеет собственную 30-летнюю историю эволюции от маленького завода до лидера рынка. Именно поэтому в видео показана пивоварня в Чернигове, где, как и три десятилетия назад, варится любимое пиво украинцев и на которой сегодня работают преданные своему делу пивовары.
«Идея новых роликов «Чернігівське» близка многим. Ведь самое главное в жизни – идти к своей цели и воплощать собственные мечты. Будь вы женщина в чисто мужском коллективе, или человек с ограниченными физическими возможностями, или молодой предприниматель – ваша вера в себя, в свои силы, помноженная на любовь к своему делу, приведет к исполнению мечты», – говорит Анна Руденко, старший менеджер по маркетингу группы торговых марок «Чернігівське» и брендов эконом-сегмента САН ИнБев Украина.
Новая интегрированная маркетинговая кампания охватит все каналы коммуникации – национальные ТВ-каналы, радио, точки продажи, интернет и соцсети.
Информационная справка:
ПАО «САН ИнБев Украина» является лидером украинского пивоваренного рынка и представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию Anheuser-BuschInBev. ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois, Beck’s; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten; а также локальных ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Жигулевское», DAO. В 2016 году доля украинского рынка ПАО «САН ИнБев Украина» составила 30,0% в натуральном выражении.
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