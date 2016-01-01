«Чернігівське» призывает поверить в себя

«Чернігівське» берет на себя смелость призывать людей верить в свои силы, поскольку имеет собственную 30-летнюю историю эволюции от маленького завода до лидера рынка. Именно поэтому в видео показана пивоварня в Чернигове, где, как и три десятилетия назад, варится любимое пиво украинцев и на которой сегодня работают преданные своему делу пивовары.

«Идея новых роликов «Чернігівське» близка многим. Ведь самое главное в жизни – идти к своей цели и воплощать собственные мечты. Будь вы женщина в чисто мужском коллективе, или человек с ограниченными физическими возможностями, или молодой предприниматель – ваша вера в себя, в свои силы, помноженная на любовь к своему делу, приведет к исполнению мечты», – говорит Анна Руденко, старший менеджер по маркетингу группы торговых марок «Чернігівське» и брендов эконом-сегмента САН ИнБев Украина.

Новая интегрированная маркетинговая кампания охватит все каналы коммуникации – национальные ТВ-каналы, радио, точки продажи, интернет и соцсети.