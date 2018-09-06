Через тернии к власти за руку с Притулой

Сегодня в 22:20 на телеканале ICTV стартует долгожданное политическое шоу «Новые лидеры». В первых двух выпусках канал покажет, как сто кандидатов от народа соревновались за право попасть в десятку лучших.
В итоге отбор участников на новый проект телеканала ICTV проходил практически все лето. Желающих ожидали «испытания острыми вопросами от ведущего Сергея Притулы, а также перекрестный допрос экспертов из "отборочного комитета" и все для того, чтобы преодолеть 50-процентный барьер поддержки аудитории в студии и победить соперников» – сообщает пресс-служба ICTV.
«Этот отбор дал мне возможность понять, что людей, которых хотелось бы видеть в финале, значительно больше, чем десять. Из этой сотни участников как минимум двадцать вправе железно попасть в десятку. И выбор – кто из них более достоин других – был очень непростым», – комментирует соревнования в проекте «Новые лидеры» ведущий Сергей Притула.
Уже сегодня в первом выпуске программы «Новые лидеры» зрители увидят самое яркое, что оставалось за кадром все два месяца работы над проектом, а также познакомятся с потенциальными участниками, которые претендуют на звание лидеров.
Согласно условиям нового проекта, после двух отборочных программ 18 октября будет представлена десятка «новых лидеров». Тогда и начнется борьба за победу. Правда, пока еще неясно, получит ли победитель реальный доступ к власти, так как это, например, обещают в проекте «Кандидат» на «112 Украина». В публичном договоре, размещенном на сайте ICTV, указано только, что победитель получит «приз, который для него приготовили реализаторы проекта».
Напомним, отбор десятки финалистов длился три дня – с 17 по 19 августа. Тогда 100 лидеров представляли свои программы и результаты их реализации перед экспертами «отборочного комитета». Потенциальных лидеров оценивали общественные деятели – Ольга Айвазовская, Роман Бондарь, Глеб Вышлинский, Андрей Вишневский, Светлана Матвиенко, Тамила Ташева, Ярослав Юрчишин.
«Новые лидеры» на ICTV будет транслироваться каждый четверг в 22:20.