Через тернии к власти за руку с Притулой

«Этот отбор дал мне возможность понять, что людей, которых хотелось бы видеть в финале, значительно больше, чем десять. Из этой сотни участников как минимум двадцать вправе железно попасть в десятку. И выбор – кто из них более достоин других – был очень непростым», – комментирует соревнования в проекте «Новые лидеры» ведущий Сергей Притула.

Уже сегодня в первом выпуске программы «Новые лидеры» зрители увидят самое яркое, что оставалось за кадром все два месяца работы над проектом, а также познакомятся с потенциальными участниками, которые претендуют на звание лидеров.