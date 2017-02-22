Через два года мессенджеры обойдут соцсети по популярности: Gartner

В 2016 году популярность социальных сетей упала на 2%, тогда как на мессенджеры пользователи стали тратить на 3% больше времени. И уже через два года мессенджерам удастся опередить соцсети по популярности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gartner, сообщает Watcher.

Эксперты Gartner опросили 3 тыс. человек из США, Китая и Великобритании. 72% из них признались, что пользуются мессенджерами минимум раз в день. В целом же результаты опроса показали, что мессенджеры постепенно занимают все большую долю на рынке, из-за чего другие приложения теряют популярность. И объяснение здесь довольно простое, отмечают исследователи: пользователи склонны делиться через мессенджеры более личной информацией.

По словам директора по исследованиям Gartner Джессики Экхольм, потребители все меньше интересуются приложениями, на рынке стало слишком много различных программ, а пользователи все реже загружают новые программы.

Например, упала популярность основного приложения соцсети Facebook, которая последние годы продвигает собственный Messenger. А популярность самого мессенджера возросла.

В свою очередь аналитики компании SimilarWeb также говорят, что рост популярности мессенджеров является главной причиной снижения интереса к приложениям соцсетей. В частности, количество загрузок Facebook Messenger i WhatsApp увеличилась на 2% и 5% соответственно.

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns