«ЧереЩур», «Раздевалка» и др.: «UA:Перший» рассказал, что покажет в новом сезоне

С сегодняшнего дня, 2 октября, на телеканале «UA:Перший» стартует новый сезон.
Как сообщает пресс-служба канала, со 2 октября начинает выходить новый проект «Радио. День» (будни в 13:10 и 14:25). В прямом эфире со студии «Українського радіо» радиоведущие Роман Коляда и Галина Бабий обсуждают художественные и социально важные темы вместе с приглашенным гостями-экспертами.
Со вторника, 3 октября, стартует ток-шоу «Сложный разговор» (по вторникам в 22:15), в котором ведущая Инна Борзило будет требовать от политиков и всех ответственных за принятие важных решений в Украине ответов на сложные вопросы о реформах, соблюдении политических обещаний и т.д.
В среду в 19:00 в эфир выйдет первый выпуск нового проекта «Культурная афиша здорового человека» с ведущей – участницей АТО, актрисой и певицей – Настей Шевченко. Она будет рассказывать о культурных событиях недели в стране. Этот проект создается совместно с региональными филиалами «Общественного», которые будут делать обзоры и анонсы культурных событий в областях. Кроме того, каждую среду в 22:15 будет выходить богословская программа «Свет» с ведущим Андреем Андрушкивым.
Авторскую программу киноведа, главного редактора интернет-издания Moviegram Лукьяна Галкина «Как смотреть кино» можно будет смотреть на «UA:Першому» каждую пятницу, начиная с 6 октября, в 22:45. В ней будет рассказываться о премьерах мирового кино, о том, что вскоре выходит в украинский прокат, а также о выдающихся режиссерах, важных кинособытиях и т.д. Кроме того, в каждом выпуске – разговор с украинскими кинематографистами. А после окончания программы, в 23:20, канал будет показывать лучшие фильмы нового украинского кинематографа.
В субботу, 7 октября, стартуют сразу три программы. В 10:30 – познавательно-развлекательный тележурнал для детей и подростков «Поколение Z», в котором ведущие-подростки будут рассказывать о своих сверстниках, которым уже удалось достичь успехов в различных сферах жизни и т.д., а также предложат родителям поменяться местами с их детьми, чтобы достичь понимания между поколениями. В 11:50 – развлекательно-познавательное шоу «Кто в доме хозяин?», который расскажет о жизни животных и домашних любимцев. В 12:20 – новый проект «Лайфхак на украинском» с ведущим Дмитрием Хоркиным – это понятный и легкий для каждого телеучебник украинского языка.
Второй сезон юмористически-аналитического шоу «#@)₴?$0 з Майклом Щуром» стартует 8 октября в 21:35. В новых выпусках ведущий обещает добавить немного философии, которая не помешает юмору. В 22:45 продолжит популяризировать зарубежную и украинскую литературу в новом сезоне проект «Книга.UA».
9 октября начнет выходить новый проект «К делу» Романа Выбрановского, который вместе с приглашенными экспертами будет налаживать эффективный диалог с людьми, которые отвечают за системные изменения – правительства и политиками. 14 октября возвращается в эфир проект «Война и мир» с Юрием Макаровым и Евгением Степаненко.
С 16 октября стартует новый проект «Раздевалка» с ведущей Дарьей Кузнецовой. Зрители узнают о жизни спортсменов «за кадром» и получат от них ценные советы. А 27 октября –Late night show «ЧереЩур» с Майклом Щуром, который будет приглашать в студию украинских «селебритиз» и говорить с ними о жизни, политике и общественно важных темах сквозь призму юмора.
Также в эфир вернутся: с 4 ноября – «Рассекреченная история», с 18 ноября – обновленная программа «Фольк-music. Дети», с 3 декабря – «Фольк-music» в обновленном формате. Программы журналистских расследований «Наші гроші», «Слідство. Інфо» та «Схеми» будут выходить по-прежнему по вторникам, средам и четвергам в 20:30, а «Перша шпальта» теперь – по пятницам в 20:30, начиная с 6 октября.
Фото: 1tv.com.ua
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