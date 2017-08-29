«ЧереЩур», «Раздевалка» и др.: «UA:Перший» рассказал, что покажет в новом сезоне

В среду в 19:00 в эфир выйдет первый выпуск нового проекта «Культурная афиша здорового человека» с ведущей – участницей АТО, актрисой и певицей – Настей Шевченко. Она будет рассказывать о культурных событиях недели в стране. Этот проект создается совместно с региональными филиалами «Общественного», которые будут делать обзоры и анонсы культурных событий в областях. Кроме того, каждую среду в 22:15 будет выходить богословская программа «Свет» с ведущим Андреем Андрушкивым.

Авторскую программу киноведа, главного редактора интернет-издания Moviegram Лукьяна Галкина «Как смотреть кино» можно будет смотреть на «UA:Першому» каждую пятницу, начиная с 6 октября, в 22:45. В ней будет рассказываться о премьерах мирового кино, о том, что вскоре выходит в украинский прокат, а также о выдающихся режиссерах, важных кинособытиях и т.д. Кроме того, в каждом выпуске – разговор с украинскими кинематографистами. А после окончания программы, в 23:20, канал будет показывать лучшие фильмы нового украинского кинематографа.

В субботу, 7 октября, стартуют сразу три программы. В 10:30 – познавательно-развлекательный тележурнал для детей и подростков «Поколение Z», в котором ведущие-подростки будут рассказывать о своих сверстниках, которым уже удалось достичь успехов в различных сферах жизни и т.д., а также предложат родителям поменяться местами с их детьми, чтобы достичь понимания между поколениями. В 11:50 – развлекательно-познавательное шоу «Кто в доме хозяин?», который расскажет о жизни животных и домашних любимцев. В 12:20 – новый проект «Лайфхак на украинском» с ведущим Дмитрием Хоркиным – это понятный и легкий для каждого телеучебник украинского языка.