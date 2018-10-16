В Саудовской Аравии убит еще один журналист

Последнего убили месяц назад, во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Корреспондент издания The Washington Post Джамаль Хашогги подвергся жестоким пыткам, а затем был убит в здании посольства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству Хашогги причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии, но не принц.

В марте 2017 года Аль-Джассер был арестован. В Twitter под ником Kashkool он критиковал власть Саудовской Аравии и королевскую семью за нарушения прав человека.

The New York Times предполагает, что с убийством журналистов косвенно связана консалтинговая компания McKinsey & Company. Фирма составила для саудовского кронпринца список людей, критикующих власть. После получения списка Хашогги был убит, остальные оказались под арестом (писатель Халид аль-Алками, диссидент Омар Абдулазиза, анонимный пользователь Twitter).