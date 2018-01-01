Частная клиника выделяет гранты на 3 миллиона гривен на сердечно-сосудистые операции

Сердечно-сосудистые операции являются одними из самых рискованных операций, для их эффективности и безопасности для пациента важны высокотехнологичное оборудование и специалисты самого высокого уровня. Стоимость подобных опера-ций в странах, где общая ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями намно-го лучше, чем в Украине, достаточно высока.

Сейчас технологии мирового уровня становятся доступны и в Украине. И чтобы сделать их доступнее для украинцев с 24 июля 2018 года Медицинский дом Odrex запустил грантовую программу для жителей Украины на проведение высокотехно-логичных операций на сердце с целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

3 миллиона гривен будет распределено среди пациентов с показаниями к операци-ям аорто-коронарного шунтирования и протезирования клапанов сердца. Операции пройдут в Клинике Сердца Odrex, консультации и оперативные вмешательства бу-дут проводить высококвалифицированные кардиохирурги.

Клиника Сердца оборудована согласно всем международным стандартам и передо-вым технологиям. Сегодня здесь проводятся современные высокотехнологичные операции. В частности, именно здесь прошла первая в южном регионе Украины операция TAVI.

«В покрытие гранта входят первичная консультация специалиста, частичное покрытие лечебных вмешательств и диагностических процедур, а также опера-ции, полное покрытие пребывания в стационаре после операции.», — комментиру-ет грантовую программу главный врач Клиники Сердца Odrex Денис Михайлович Себов.

Подать заявку на участие смогут жители Украины независимо от возраста и города проживания. Принять участие можно зарегистрировавшись через форму на сайте или по телефону координатора грантовой программы +380 50 390-36-80.

После регистрации, участник проходит консультацию у специалиста, после которой индивидуально назначается сумма гранта и предполагаемая дата операции.

Программа будет действовать с 24 июля по 24 октября 2018 года.