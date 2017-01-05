Charlie Hebdo закрывает немецкую версию из-за нехватки читателей

Причина такого решения, по словам Бияра, – маленькое количество читателей. Для немецкой версии была поставлена цель – 10 тысяч подписчиков, однако этой цифры достичь не удалось. "Вы даже представить не можете, сколько нужно читателей бумажному изданию, чтобы оно было рентабельным. Слишком много, чтобы мы продолжали служить вам", – отмечается в колонке.

Напомним, версия на немецком языке Charlie Hebdo, который регулярно публикует провокационные сатирические карикатуры, иллюстрирующие различные события, в ом числе теракты, начала выходить почти год назад и стала первым опытом журнала в публикациях на иностранном языке.