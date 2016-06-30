Charlie Hebdo опубликовал непристойную карикатуру на Кадырова – в Чечне говорят о неотвратимом наказании

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в материале под названием «Охота на геев в Чечне» опубликовал карикатуру на президента этой республики Рамзана Кадырова, которого российские СМИ обвинили в пытках и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что сам материал был опубликован еще 19 апреля, однако активно обсуждать его начали только сейчас.

Карикатуры подписаны «Охота на геев открыта», «Геи будут депортированы», «Фанатам Фредди Меркьюри – расплавленный свинец в уши», «Кто читает Пруста, того расстреляют», «Запрещено играть в бильбоке», «Только Кадыров имеет право красить губы».