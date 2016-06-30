ТЕЛЕКРИТИКА

Charlie Hebdo опубликовал непристойную карикатуру на Кадырова – в Чечне говорят о неотвратимом наказании

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в материале под названием «Охота на геев в Чечне» опубликовал карикатуру на президента этой республики Рамзана Кадырова, которого российские СМИ обвинили в пытках и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что сам материал был опубликован еще 19 апреля, однако активно обсуждать его начали только сейчас.

Карикатуры подписаны «Охота на геев открыта», «Геи будут депортированы», «Фанатам Фредди Меркьюри – расплавленный свинец в уши», «Кто читает Пруста, того расстреляют», «Запрещено играть в бильбоке», «Только Кадыров имеет право красить губы».

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Официально в Чечне эту ситуацию не комментируют. Однако, как сообщает ТСН, в редакцию Charlie Hebdo позвонил мужчина, который назвал себя человеком из окружения Рамзана Кадырова и предупредил, что журналистов ждут проблемы за публикацию карикатур.

Кроме того, российский сайт Pravda.Ru со ссылкой на источники в Чечне пишет, власти республики намерены судится с изданием. "Никаких угроз, никаких незаконных действий. В суд подавать будем, разорим еще экономически, кого сможем. Отвечаю, что они будут постоянно жить в напряжении. А после долгой, надеюсь, жизни их накажет Аллах — и кара будет страшной. Не за оскорбление чеченского народа или Рамзана Ахматовича [Кадырова], а за то паскудство, которое они умышленно вытворяют. Делают постоянно и с удовольствием", — сказал он.

По словам же другого источника, чеченцы "никогда не будет вести себя как шайтаны из ваххабистов и ИГИЛ, но наказание будет неотвратимым".

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