BuzzFeed разоблачил приложения Android

Об этом сообщает MediaMedia.me со ссылкой на BuzzFeed.

Мошенническая схема включала 125 приложений и сайтов, с полным списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Как пишет издание, эти приложения выкупались у разработчиков компанией We Buy Apps. Далее из них создавали рекламную сеть. Согласно мошеннической схеме, реклама брендов показывалась не настоящим пользователям, а ботам, что позволило красть миллионы долларов.

В магазине Google Play Store сейчас указано, что разработкой приложений занимались компании из Кипра, России и Болгарии.

Ранее стало известно. что самое продаваемое приложение в Appstore оказалось шпионским. Исследователи Патрик Уорлд из Digita Security и Томас Рид из Malwarebytes проанализировали популярное в Mac App Store приложение Adware Doctor и выявили, что оно собирает данные о пользователях и хранит их в заблокированном файле, периодически отправляя информацию на сервер в Китае.

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