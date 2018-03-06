Буржуазии люмпены не снятся

В мае, по завершению съемок, авторы проекта сознались, что самое сложное в создании проекта было найти миллионеров, которые бы согласились на подобный эксперимент. К слову, еще до оглашения первых участников в медиакругах поговаривали, что проект «Богач – Бедняк» можно смело ставить в ряд с такими новыми политическими проектами, как «Новые лидеры» на ICTV и«Кандидат» на «112 Украина».

Ведь якобы смысл у проектов подобного формата один – максимально настроить народ на активную политическую позицию в преддверии президентских выборов и под шумок продвинуть своего кандидата.

Но, похоже, эти догадки не подтвердились, так как ни один из заявленных участников шоу пока на президентское кресло не претендует и в общении с народом своей политической программой не делился.