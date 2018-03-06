Буржуазии люмпены не снятся

18 июня на телеканале ICTV состоялась грандиозная премьера первого выпуска нового проекта «Богач – Бедняк». Реалити-шоу о том, как украинские миллионеры на два дня превращаются в бездомных попрошаек, похоже, не на шутку позабавило аудиторию канала – о чем свидетельствуют рейтинги программы. Так, первые три серии проекта набрали немногим меньше, чем четвертьфинал Чемпионата мира по футболу и сериалы на ТРК «Украина».
Среди ментовских сериалов, развлекательных вечерних шоу и новостных программ социальный проект о классовом неравенстве в украинском обществе для многих оказался неожиданностью. Впервые еще весной этого года стало известно о том, что телеканал ICTV в поте лица трудится над новым социальным проектом собственного производства.
Изначально информации о программе было совсем немного. В пресс-службе ICTV лишь намекали, что в проекте примут участие восемь украинских миллионеров, которые по сюжету будут вынуждены на пару дней отказаться от всего своего имущества и пойти в народ выживать.
В чем смысл подобного перевоплощения? На канале это называют экспериментом, дескать, в украинском обществе проявить доброту к плохо одетому, бездомному незнакомцу якобы гораздо сложнее, чем к благополучному и представительному. Поэтому мораль шоу «Богач – Бедняк» достаточно проста: будьте добрее к людям и, возможно, однажды вам воздастся сторицей.
В чем же секрет популярности шоу такого формата и где телеканал ICTV откровенно не дотянул, создавая из миллионеров бездомных, – в этом попыталась разобраться «Телекритика».
«Мама, я не хочу быть бомжом»
В мае, по завершению съемок, авторы проекта сознались, что самое сложное в создании проекта было найти миллионеров, которые бы согласились на подобный эксперимент. К слову, еще до оглашения первых участников в медиакругах поговаривали, что проект «Богач – Бедняк» можно смело ставить в ряд с такими новыми политическими проектами, как «Новые лидеры» на ICTV и«Кандидат» на «112 Украина».
Ведь якобы смысл у проектов подобного формата один – максимально настроить народ на активную политическую позицию в преддверии президентских выборов и под шумок продвинуть своего кандидата.
Но, похоже, эти догадки не подтвердились, так как ни один из заявленных участников шоу пока на президентское кресло не претендует и в общении с народом своей политической программой не делился.
«Не поверите, мы получили больше 50 отказов [приглашая миллионеров принять участие в нашем проекте]! – вспоминает продюсер проекта «Богач – Бедняк» Марина Коваль. – Но таки нашлись смельчаки, которые согласились. И подкупило их именно то, что целью программы было доказать, что в Украине живут самые отзывчивые и добрые люди».
В результате богачами-смельчаками в первых трех выпусках оказались: владелец одного из самых крупных торговых центров Украины Александр Меламуд, владелец сети ресторанов Максим Храмов и бизнесмен Артем Лукашев.
Выбор участников впечатляет в первую очередь тем, что о бизнесе этих людей знает практически вся страна, а вот их лица появляются на экранах телевизоров или билбордах крайне редко.
Узнать что-то об этих миллионерах можно разве что читая глянцевые экономические издания либо просматривая списки самых богатых людей Украины. А этим увлекаются далеко не все.
За два дня всю нищету страны не обнять
Согласитесь, нет, наверное, ничего приятней, чем наблюдать за тем, как человек имеющий за плечами многомиллионные счета, пытается работать руками, знакомится с ценами на продукты в супермаркетах, ездит в общественном транспорте. О подобном равенстве в обществе мечтала не одна сотня коммунистов. И вот сбылось.
Если возвращаться к рейтингам проекта, то первая серия о приключениях Александра Меламуда в Одессе собрала долю выше средней по каналу – 11,9% аудитории (18-54). С немного худшими показателями зашла следующая серия, в которой Максим Храмов ночевал на улице города Каменское (Днепропетровская область), наслаждаясь игрой на фортепиано и трогательно пуская слезу.
Вторая серия собрала средние показатели канала – 8,4% доли (18-54). Вероятно, причиной спада интереса к проекту стал финальный матч Чемпионата мира в группе B между Ираном и Португалией, который начался на «Интере» через 30 минут после начала на ICTV «Богача – Бедняка».
К третьей серии вовлеченность зрителей в проект снова вернулась к показателям выше среднего, собрав за эфир 2 июля 11,2% доли аудитории.
Формат по антиформату
Что больше всего интриговало и цепляло в проекте – формат реалити, согласно которому видео на экране записывается с помощью скрытых камер и лишь во время комментариев участников разрешается студийная съемка. Но после первого же выпуска, в котором Александр Меламуд отправился попрошайничать в Одессу, оказалось, что «Богач – Бедняк» – не такое уж реалити.
Так, за миллионером ходила и следила съемочная группа из минимум трех человек. Такая массовка, однозначно, облегчает задачи, стоящие перед героем по сюжету.
Формально, согласно Трудовому кодексу, компании, официально зарегистрированные на рынке труда и имеющие штат работников, не имеют права нанимать сотрудников, во-первых, без предварительного заключения договора, во-вторых, сроком на один день. В случае проекта «Богач – Бедняк» о юридических аспектах лучше не вспоминать.
Ведь заручившись не одним оператором, миллионеры, пускай даже и в дешевой одежде, чувствовали себя как на сцене, заигрывая и кокетничая с потенциальными работодателями и прохожими. Пока лишь Артем Лукашев открыл «спасательный конверт» с уже оплаченным телеканалом хостелом, который получал каждый участник на случай, если не сможет найти жилье себе сам.
Остальные миллионеры обходились шармом и находили для ночлега уютные комнаты в квартирах одиноких дам. На этом моменте проект из реалити окончательно превращается в откровенную фантастику. Только представьте, какая женщина в здравом уме задаром пустит к себе домой бездомного на ночь?
О реальных последствиях такого решения говорит статистика ООН. Так, в Украине свыше одного миллиона женщин ежегодно становятся жертвами физического и сексуального насилия. Поэтому вряд ли добродушные хозяйки пустили бы к себе наших горе-миллионеров без наличия съемочной группы и лейблов канала.
Немного моральности на десерт
В итоге стоит признать, что шоу «Богач – Бедняк» на телеканале ICTV получилось достаточно впечатляющим и необычным как для украинского телевизионного продакшена последних лет. Но все же к событиям на экране стоит относиться в первую очередь как к шоу.
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Ведь, попав в чужой город без копейки в кармане, каждый зритель намного охотней брался бы за любую работу, чем наши миллионеры. Да и работу в секонд-хэнде, на рынке, в частном секторе или на СТО, где подрабатывали участники проекта «Богач – бедняк», выполнял бы куда качественней.
Напоследок стоит отметить элемент моральности в конце каждой части первого сезона проекта. Согласно сюжету, миллионер обязан отблагодарить всех людей, которые помогли ему в эти два непростых дня на улице. К этому моменту проекта каждый миллионер подходил по-своему. Меламуд задаривал незнакомцев электронной техникой и букетами цветов.
А Храмов откупился 20 тысячами гривен.
А вот Артем Лукашев решил, что сотрудницы секонд-хэнда, которые устроили бизнесмена на подработку, получают недостаточно мужского тепла. Поэтому он заказал им машину с тремя стриптизерами. Выполнили ли мужчины свою работу – история проекта умалчивает.
И тут стоит признать, двух дней люмпенства все же мало, чтобы погрузить буржуа в мир пролетариев. Каждый зритель знает, что, вкусив жизнь, которой живут подавляющее большинство украинцев, уже завтра миллионеры сядут в свои машины с затемненными стеклами и покатят вдаль, забыв о реальных социальных и классовых проблемах в обществе, как о страшном сне.
Напомним, первый сезон проекта «Богач – Бедняк» выходит на телеканале ICTV каждый понедельник в 20:20.