Бум нативной рекламы продлится до 2021 года: Native Advertising Institute

В 2016 году нативная реклама пережила настоящий бум популярности в мире, который продолжится как минимум до 2021 года. Такой прогноз сделалгенеральный директор Института нативной рекламы (Native Advertising Institute) Джеспер Лаурсен, сообщает AIN.UA.

По его словам, главный вывод, который сделали для себя рекламодатели – потребитель больше «не ведется» на лобовую подачу рекламных объявлений. Ему нужно рассказывать истории, причем контент должен быть интересным, качественным и разнообразным.

Пока что самую большую популярность нативная реклама получила в США. Там по результатам прошлого года на такое продвижение ушло 56% рекламных бюджетов американских компаний. И ожидается, что к 2021 году на нативное продвижение будет потрачено около 74% всех рекламных бюджетов в Америке.

По мнению аналитиков, основную часть рекламных доходов составит дисплейная нативная реклама, в том числе объявления между абзацами текстов на сайтах изданий. Выручка от этого формата вырастет на 17% до 2021 года и достигнет $36 млрд. Основным драйвером роста станет нативная видеореклама, особенно в соцсетях.

В подтверждение этого тезиса можно привести цифры из доклада генерального директора The New York Times Марка Томпсона. По его данным, за первый год работы с нативной рекламой – 2014-й – прибыль составила $13 млн, в 2015-м – более $35 млн, а в 2016-м – более $60.

Специалисты связывают такой всплеск активности нативной рекламы с ростом популярности Facebook и Twitter, поскольку именно на этих площадках нативная реклама выглядит наиболее органично.По мнению креативного директора NYT Майкла Вильясеньора, с каждым годом будут появляться все новые платформы для размещения такой рекламы. Апогеем их трансформации станет так называемая «виртуальная реальность», которая позволит осуществить покупку продукта через считанные минуты после прочтения контента.

Отметим, в Украине пока что нативная реклама развивается медленно и не используется в полной мере. Тем не менее рекламодатели все чаще запрашивают у агентств именно этот формат рекламы.