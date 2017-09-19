Британский Glamour отказывается от печатной версии

В конце года британская версия журнала Glamour (издательство Conde Nast) перестанет выходить в печати, сообщает MediaMedia.

В связи с этим, помимо всего прочего, редакция и коммерческий департамент будут объединены, а основной акцент при производстве контента будет делаться на нативную рекламу.

Отметим, Glamour является десятым по продажам тиража журналом в Великобритании 260 422 экземпляра в месяц и был первым глянцевым изданием в формате hangbag (который позволяет носить журнал в небольшой сумке). К концу 2016 года годовое снижение продаж глянца составило 26%.