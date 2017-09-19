ТЕЛЕКРИТИКА

Британский Glamour отказывается от печатной версии

Бизнес

В конце года британская версия журнала Glamour (издательство Conde Nast) перестанет выходить в печати, сообщает MediaMedia.

В связи с этим, помимо всего прочего, редакция и коммерческий департамент будут объединены, а основной акцент при производстве контента будет делаться на нативную рекламу.

Отметим, Glamour является десятым по продажам тиража журналом в Великобритании 260 422 экземпляра в месяц и был первым глянцевым изданием в формате hangbag (который позволяет носить журнал в небольшой сумке). К концу 2016 года годовое снижение продаж глянца составило 26%.

Бизнес

В ближайшие годы цифровой контент победит печатную продукцию: Ericsson

Главным источником бед для Glamour стал его конкурент Cosmopolitan (издается Hearst). В 2015 году Cosmo снизил стоимость одного экземпляра в розницу с £3,80 до £1. Тогда как у Glamour цена осталась на уровне £2. С тех пор тиражи Cosmo выросли с 260 тыс. до 400 тыс. Снизив цену следом до £1, Conde Nast попробовал поднять продажи, однако это ему не удалось. В целом, в 2016 году убытки журнала превысили £2,5 млн.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Нацсовет хочет через суд лишить радиостанции UMH лицензий

Бизнес

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Популярное на Телекритике



Дуся

Пикантная свадебная фотосессия голландских молодоженов стала вирусной

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Общество

Словарь современного журналиста

Дуся

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу