Британский банк передумал закрывать счета Russia Today

Британский банк Natwest, который является частью The Royal Bank of Scotland (его крупным акционером является британское правительство) не будет закрывать счета российского телеканала иновещания RT (ранее - Russia Today) в Великобритании, сообщает ТАСС.
"Natwest проинформировал нас, что счета RT в Великобритании не закрывают. На прошлой неделе банк прислал нам письмо об этом", - сказал руководитель британского вещания RT Николай Богачихин.
Напомним, в октябре 2016 года банк известил RT о том, что провел пересмотр услуг, которые он оказывает компании, и заявил, что больше не сможет предоставлять их. В связи с этим Natwest рекомендовал телеканалу поискать альтернативу за пределами The Royal Bank of Scotland.
Напомним, депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов:
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