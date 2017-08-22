BrightEdge: 57% мирового онлайн-трафика приходится на смартфоны и планшеты

Компания BrightEdge сообщила, что в настоящее время 57% всего онлайн-трафика приходится на смартфоны и планшеты. Отчет компании основан на данных её клиентов по всему миру. При этом в некоторых категориях (например, рестораны) эти цифры могут быть намного выше. Так же, как и среди молодежи. Об этом сообщает Sostav.ua.
Кроме того, исследование BrightEdge показало, что один и тот же запрос в одной и той же поисковой системе в 79% случаев получает разный ранг на мобильных и десктопных устройствах. При анализе первых 20 позиций в поисковой выдаче 47% ключевых слов получали разный ранг на разных устройствах. Учитывая, что близость к пользователю и местоположение являются ключевыми факторами ранжирования в мобильном поиске, эти выводы имеют смысл.
BrightEdge рекомендует своим клиентам проводить оптимизацию отдельно для мобильного и десктопного поиска.
"Если бренды не отслеживают различия по разным устройствам и не проводят оптимизацию для них, то они, вероятно, не понимают те угрозы и возможности, которые на них влияют", – говорится в отчёте.
По данным StatCounter, мировой мобильный трафик (смартфоны + планшеты) в настоящее время составляет 54%.
Google объявил о том, что объём мобильных поисковых запросов впервые превысил объём десктопных, в 2015 году. С тех пор компания больше не обновляла эту информацию.
BrightEdge – крупная компания, предоставляющая услуги в области SEO и интернет-маркетинга. Она обслуживает более 1500 клиентов по всему миру, включая такие крупные бренды, как Adobe, Microsoft, Nike, Time и другие.
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