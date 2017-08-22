BrightEdge: 57% мирового онлайн-трафика приходится на смартфоны и планшеты

Компания BrightEdge сообщила, что в настоящее время 57% всего онлайн-трафика приходится на смартфоны и планшеты. Отчет компании основан на данных её клиентов по всему миру. При этом в некоторых категориях (например, рестораны) эти цифры могут быть намного выше. Так же, как и среди молодежи. Об этом сообщает Sostav.ua.

Кроме того, исследование BrightEdge показало, что один и тот же запрос в одной и той же поисковой системе в 79% случаев получает разный ранг на мобильных и десктопных устройствах. При анализе первых 20 позиций в поисковой выдаче 47% ключевых слов получали разный ранг на разных устройствах. Учитывая, что близость к пользователю и местоположение являются ключевыми факторами ранжирования в мобильном поиске, эти выводы имеют смысл.