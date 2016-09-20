Борис Ложкин может купить «Волю» и еще нескольких провайдеров: LIGA.net

Один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения и интернета компания «Воля» в ближайшее время может сменить владельцев. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на нескольких менеджеров на рынке.

По их информации, сейчас в компании идет due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, комплексную проверку ее финансового состояния и т.д.), которая проводится обычно перед началом покупки бизнеса.

Собеседники LIGA.net утверждают, что один из крупнейших в мире венчурных фондов в сфере медиа, телекоммуникаций и IT Providence Equity Partners решил выйти из состава акционеров «Воли».

Покупателем провайдера может выступить структура, за которой стоят экс-глава Администрации президента и экс-владелец медиахолдинга UMH Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Как отмечает LIGA.net, в июне стало известно, что они создали инвестиционную компанию.