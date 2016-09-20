Борис Ложкин может купить «Волю» и еще нескольких провайдеров: LIGA.net

Один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения и интернета компания «Воля» в ближайшее время может сменить владельцев. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на нескольких менеджеров на рынке.
По их информации, сейчас в компании идет due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, комплексную проверку ее финансового состояния и т.д.), которая проводится обычно перед началом покупки бизнеса.
Собеседники LIGA.net утверждают, что один из крупнейших в мире венчурных фондов в сфере медиа, телекоммуникаций и IT Providence Equity Partners решил выйти из состава акционеров «Воли».
Покупателем провайдера может выступить структура, за которой стоят экс-глава Администрации президента и экс-владелец медиахолдинга UMH Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Как отмечает LIGA.net, в июне стало известно, что они создали инвестиционную компанию.
По данным источников, Ложкин заинтересован в покупке всех 100% компании. Однако Providence владеет лишь около 35%, поэтому другие акционеры также получили предложения о продаже их пакетов. "Ложкин имеет эксклюзив до 22 октября на покупку. Он должен назвать цену согласно оферты – от $100 до 150 млн", – говорит один из них.
В Providence и у Ложкина на вопросы LIGA.net не ответили, а менеджеры в «Воле», с которыми удалось связаться, заверили, что не осведомлены о подготовке к сделке.
Вместе с тем, по словам представителей телекомрынка, Ложкин и Пивоварский с лета ведут переговоры с собственниками еще ряда интернет-провайдеров о потенциальном поглощении. "Речь идет примерно о пяти компаниях из топ-10", – уточняет один из собеседников.
По информации LIGA.net, Борис Ложкин, в итоге, может создать пул из таких провайдеров как «Воля», а также «Фрегат», «Триолан», «Фринет» и «Тенет» (крупнейшая одесская сеть).
Фото: Facebook Бориса Ложкина