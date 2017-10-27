Борис Краснянский больше не возглавляет набсовет «Интера»

В структуре наблюдательного совета телеканала «Интер» произошли изменения.

Согласно информации на сайте канала, Борис Краснянский, который возглавлял набсовет с 15 февраля 2013 года, покинул свой пост. Такое решение набсовет принял 24 октября. Однако о его причинах не сообщается.

В структуре набсовета Краснянский представлял компанию «Украинский медиа-проект», владеющую долей в уставном капитале «Интера» в размере 61%.

С 25 октября временно обязанности главы набсовета телеканала исполняет член набсовета Роберт Майкл Тобиас Шетлер-Джонс, который также является членом совета группы компаний Group DF, принадлежащей, как и «Интер», бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Напомним, в апреле стало известно, что одним из собственников «Интера» вместо Светланы Плужниковой стал киприот Васула Константиноу.

Фото: groupdf.com