Борис Джонсон создал фонд на $1,3 млн для поддержки свободы СМИ в мире

Министр иностранных дел Великобритании, экс-мэр Лондона Борис Джонсон объявил о создании специального фонда на сумму 1 млн фунтов (около $1,3 млн), который будет поддерживать свободу прессы по всему миру, сообщает Press Gazette.

Деньги из фонда будут получать новостные проекты, посвященные свободе СМИ, в тех странах, где на них оказывается давление.

По мнению Джонсона, свобода выражения мнений является универсальным правом человека, и свободная пресса поддерживает это право.