Борис Джонсон создал фонд на $1,3 млн для поддержки свободы СМИ в мире

Министр иностранных дел Великобритании, экс-мэр Лондона Борис Джонсон объявил о создании специального фонда на сумму 1 млн фунтов (около $1,3 млн), который будет поддерживать свободу прессы по всему миру, сообщает Press Gazette.
Деньги из фонда будут получать новостные проекты, посвященные свободе СМИ, в тех странах, где на них оказывается давление.
По мнению Джонсона, свобода выражения мнений является универсальным правом человека, и свободная пресса поддерживает это право.
"Как бывшего журналиста меня крайне волнует тот факт, что по всему миру давление на журналистов становится все сильнее и сильнее. Гражданское общество − это общество свободных людей. Там, где государственная власть боится свободы самовыражения, она пытается заткнуть медиа, подрезать им крылья. Свободные СМИ имеют жизненно важное значение для создания активного, информированного и вовлеченного населения и помогают поддерживать более безопасный, более процветающий и прогрессивный мир", − пояснил он.
В следующем году фонд на 1 млн фунтов стерлингов будет направлен на проекты, помогающие журналистам создавать международные сети поддержки для повышения стандартов и наращивания их потенциала для поддержки и защиты свободы прессы. Также он будет направлен на тех, кто добивается послабления законов, оказывающих давление на СМИ, и проекты, которые контролируют нарушения прав человека и борются с безнаказанностью.