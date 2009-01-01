Большой взлом: как Китай проникал в американские сети через микрочип (часть 2)

По словам человека, знакомого с развитием событий, Apple обнаружила подозрительные чипы на серверах Supermicro примерно в мае 2015 года, после обнаружения странной сетевой активности и проблем с прошивкой. Двое наших инсайдеров в Apple заявляют, что компания сообщила об этом инциденте в ФБР, но эта информация не распространялась широко даже внутри компании. Далее, пока правительственные следователи все еще пытались разобраться в ситуации, компания Amazon обнаружила странности и предоставила им доступ к саботируемому оборудованию. Это стало бесценной возможностью для разведки и ФБР провести полное расследование под руководством своих кибер- и контрразведывательных команд – посмотреть, как выглядят чипы и как они работают.

По словам человека, который видел подробный отчет, подготовленный для Amazon ее сторонним подрядчиком по безопасности, а также еще одного человека, который видел цифровые фотографии и рентгеновские снимки, добавленные в отчет позже службой безопасности самой Amazon, чипы на серверах Elemental были настолько незаметны, насколько это вообще возможно. Серые и белые, они больше походили на соединители для формирования сигнала, чем на микрочипы, поэтому их сложно было обнаружить без специального оборудования. В зависимости от модели платы чипы немного отличались по размеру, так что, скорее всего, их изготавливали на разных фабриках.

Должностные лица, знакомые с расследованием, говорят, что основная роль таких имплантов в том, чтобы открыть двери, в которые могут войти хакеры. «Аппаратные атаки всегда касаются доступа», – говорит один из бывших высокопоставленных чиновников. Грубо говоря, импланты на «железе» Supermicro давали команду ядру ОП, сообщая серверу, что делать, когда данные перемещаются по материнской плате. Это происходило в тот самый момент, когда биты информации сохранялись на временной памяти платы по пути к центральному процессору сервера. Имплант был размещен на плате таким образом, что мог эффективно редактировать эту информационную очередь, вставляя свой собственный код или изменяя порядок инструкций, которые должен был выполнять процессор. Даже небольшие изменения этого процесса могут привести к катастрофическим последствиям.