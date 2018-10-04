Большой взлом: как Китай проникал в американские сети через микрочип (часть 1)

В 2015 году Amazon.com Inc. начала понемногу прицениваться к стартапу под названием Elemental Technologies – потенциальному приобретению, которое помогло бы в расширении потокового видеосервиса, известного сегодня как Amazon Prime Video. Основанная в Портленде, штат Орегон, компания Elemental создала программное обеспечение для сжатия массивных видеофайлов и подгонку их под разные устройства. Эта технология помогала стримить Олимпийские игры в режиме онлайн, выходить на связь с Международной космической станцией и передавать кадры с дронов в Центральное разведывательное управление.

Государственные контракты Elemental не были основной причиной предполагаемого приобретения, но они прекрасно сочетались с государственными проектами Amazon, такими как облачный сервис с высокой степенью безопасности, который в Amazon Web Services (AWS) создавали для того же ЦРУ.

По словам одного из участников сделки, в процессе проверки объекта инвестирования AWS, которая контролировала предполагаемое приобретение, наняла стороннюю компанию для тщательной проверки безопасности Elemental. В ходе первой проверки обнаружились проблемы, которые побудили AWS внимательнее рассмотреть основной продукт Elemental: дорогие серверы, которые покупатели установили в своих сетях для обработки сжатия видео. Эти серверы были собраны для Elemental компанией Super Micro Computer Inc. из Сан-Хосе (более известной как просто Supermicro), также являющейся одним из крупнейших поставщиков серверных материнских плат, кластеров чипов и конденсаторов на стекловолокне, которые действуют как нейроны дата-центров. В конце весны 2015 года сотрудники Elemental объединили несколько серверов и отправили их в Онтарио для тестирования независимыми экспертами по безопасности.