Большинство общественно-политических интернет-СМИ нарастили охват в сентябре: ИнАУ

В сентябре большинство новостных ресурсов общественно-политической тематики, которые читают украинцы, нарастили охват. Об этом свидетельствует свежий рейтинг «Интернет ассоциации Украины» (ИнАУ).

Рейтинг составлен на основе месячного охвата украинской интернет-аудитории для новостных ресурсов, имеющих собственную редакцию и генерирующих собственный контент на общественно-политическую тематику. Месячный охват, объясняют в ИнАУ, – это доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз в течение месяца.Если пользователь имеет два или более посещения того или иного ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Лидируют в рейтинге сайты изданий «Обозреватель» (его охват за месяц вырос на 5% – с 17% до 22%) и «Сегодня» (рост на 2% – с 16% до 18%), а также ТСН (на 3% – с 15% до 18%).

Весь топ-100 выглядит так: