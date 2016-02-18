Больше всего украинцы читали в Wikipedia осенью о выборах в США, Украине и певице LP

Как и весь мир, осенью украинцы активно следили за ходом предвыборной гонки и самих выборов в США, что вывело статью о Дональде Трампе в «Википедии»и о выборах на лидирующие позиции (1-е и 2-е места соответственно). Об этом свидетельствуют данные исследования компании Kantar TNS CMeter за сентябрь-ноябрь.
При этом статья о другом кандидате в американские президенты - Хиллари Клинтон - разместилась на 7-м позиции.
В топ-5 статей, которые чаще всего осенью читали украинцы, также вошли певица LP, статья об Украине и Дне защитника Украины.
В первую десятку вошли статья об убитом боевике «ДНР» Арсене Павлове, известном как «Моторола», и о Хэллоуине.
Кроме президентской гонки в США, украинцев также интересовал нынешний президент Барак Обама (11-е место), а также Фидель Кастро (12-е место) и Петр Порошенко (19-е место). Не обошли интересом украинцы и семью Дональда Трампа: статья о Меланье Трамп находится на 29-м месте, а статья об Иванне Трамп замыкает топ-30.
Украинские певцы Юлия Санина (The Hardkiss) и MONATIK также попали в рейтинг популярных статей, обогнав по популярности Петра Порошенко.
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