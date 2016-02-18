Больше всего украинцы читали в Wikipedia осенью о выборах в США, Украине и певице LP

Как и весь мир, осенью украинцы активно следили за ходом предвыборной гонки и самих выборов в США, что вывело статью о Дональде Трампе в «Википедии»и о выборах на лидирующие позиции (1-е и 2-е места соответственно). Об этом свидетельствуют данные исследования компании Kantar TNS CMeter за сентябрь-ноябрь.

При этом статья о другом кандидате в американские президенты - Хиллари Клинтон - разместилась на 7-м позиции.

В топ-5 статей, которые чаще всего осенью читали украинцы, также вошли певица LP, статья об Украине и Дне защитника Украины.