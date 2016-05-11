Больше всего украинцев в Facebook раздражают конкурсы: опрос чат-бота

Украинское digital-агентство Engine Digital проводит исследование местной аудитории Facebook с помощью бота. В ходе опроса пользователи отвечали на 10 вопросов: какой контент их цепляет, какой раздражает, из-за чего могут отписаться от страницы и т.д., сообщает AIN.UA.
Опрос еще продолжается, на данный момент в нем поучаствовало уже 236 человек. Бот работает на Unibot — платформе для построения чат-ботов для мессенджеров Facebook Messenger и Telegram.Пользователи видят его в своей ленте. Сам бот разговор в чате не инициирует — надо на него нажать, после чего он будет задавать вопросы.
Согласно первым результатам опроса, менее половины респондентов ответили, что пользуются Facebook постоянно со всех гаджетов, 31% отдает предпочтение смартфону или планшету, а 22% предпочитают читать ленту с десктопа (стационарный компьютер, ноутбук).
Относительно того, какие действия в соцсети раздражают пользователей, они ответили так: 20,5% не нравятся конкурсы Like & Share; 20% - контент, не подходящий бренду; 18,5% - когда бренд не отвечает на личные сообщения. Также среди «раздражающих» действий - несмешные шутки, однообразный контент и плохое визуальное оформление.
"В конкурсах на страничках брендов участвует относительно небольшое количество призоловов. Но это раздувает показатели вовлечения на странице и впечатляюще выглядит в отчетах", - отмечает креативный директор Engine Digital Станислав Стояцкий.
Также опрос показывает, что обычно пользователи сначала обращают внимание на посты друзей, а не брендов. Однако 14,9% опрошенных замечают первыми публикации брендов и только 7,8% — тематических пабликов.58,4% пользователей подпишутся на страницу бренда, если контент будет полезным и интересным, еще 28,8% готовы «подружиться» с брендом, если уже пользуются его продуктом.
О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:
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