Больше всего украинцев в Facebook раздражают конкурсы: опрос чат-бота

Украинское digital-агентство Engine Digital проводит исследование местной аудитории Facebook с помощью бота. В ходе опроса пользователи отвечали на 10 вопросов: какой контент их цепляет, какой раздражает, из-за чего могут отписаться от страницы и т.д., сообщает AIN.UA.

Опрос еще продолжается, на данный момент в нем поучаствовало уже 236 человек. Бот работает на Unibot — платформе для построения чат-ботов для мессенджеров Facebook Messenger и Telegram.Пользователи видят его в своей ленте. Сам бот разговор в чате не инициирует — надо на него нажать, после чего он будет задавать вопросы.

Согласно первым результатам опроса, менее половины респондентов ответили, что пользуются Facebook постоянно со всех гаджетов, 31% отдает предпочтение смартфону или планшету, а 22% предпочитают читать ленту с десктопа (стационарный компьютер, ноутбук).

Относительно того, какие действия в соцсети раздражают пользователей, они ответили так: 20,5% не нравятся конкурсы Like & Share; 20% - контент, не подходящий бренду; 18,5% - когда бренд не отвечает на личные сообщения. Также среди «раздражающих» действий - несмешные шутки, однообразный контент и плохое визуальное оформление.