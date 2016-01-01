Больше всего русскоязычных ведущих на «Нашем радио» и «Русском радио»

Ноябрьский и декабрьский мониторинг эфиров общенациональных радиостанций, который провел Нацсовет по телевидению и радиовещанию, зафиксировал, что передачи полностью на украинском языке ведут «Країна ФМ» и УР-2 ( радио «Промінь»). Об этом говорится в отчете регулятора за 2016 год.

Также большой объем передач на государственном языке в эфирах Kiss FM (ноябрь - 100%, декабрь - 94%), радио «Эра» (88% и 95% соответственно) и «Ретро» (80% и 92%).

Наименьшее же количество украиноязычных передач, одновременно при соблюдении законодательной нормы в 50%, - у «Нашего радио» (ноябрь - 58%, декабрь - 50%) и «Русского радио» (66% и 56% соответственно).