Больше всего материалов с признаками джинсы на «Обозревателе» и УНИАН: ИМИ

Больше всего материалов с признаками джинсы среди онлайн-изданий публикуют УНИАН и «Обозреватель» - по 23 таких публикации за неделю, среди печатных изданий - «Сегодня» и «Факты и комментарии» (3 и 2 соответственно), сообщает ИМИ по результатам своего исследования.
На наличие джинсы в феврале были исследованы десять онлайн-изданий (УНИАН, «Обозреватель», «Цензор.нет», 112.ua, «Страна.ua», LB.ua, «Корреспондент.net», «Украинская правда», LIGA.net, «Укринформ») и шесть печатных («Факты и комментарии», «Сегодня», «Вести», «Зеркало недели», «КП в Украине», «Новое время»).
За неделю мониторинга не было выявлено материалов с признаками заказа в лентах новостей УП, LIGA.net и «Укринформ», а также в газете изданиях «КП в Украине» и журнале «Новое время».
В онлайн-изданиях соотношение политической и коммерческой джинсы составило 80% на 20%, в печатных - 72% на 28%.
Согласно исследованию, больше всего заказных материалов было в пользу Олега Ляшко и «Народного фронта» (по 12%), «Оппозиционного блока» (11%), Виталия Кличко и Киевской горгосадминистрации (11%), партии «Батькивщина» и Юлии Тимошенко (10%). Кроме того, «джинсовали» также партии «Возрождение» (6%), УКРОП, «Аграрная партия» (по 4%), Блок Петра Порошенко (3%) и Виктор Медведчук (2%).
Напомним, согласно другому исследованию ИМИ, рейтинг украинских общенациональных сайтов по уровню соблюдения профессиональных журналистских стандартов по итогам февраля возглавили «Украинская правда», LIGA.net и «Укринформ». В них 76% материалов написаны без нарушений.
Фото: «Телекритика»