Больше всего материалов с признаками джинсы на «Обозревателе» и УНИАН: ИМИ

Больше всего материалов с признаками джинсы среди онлайн-изданий публикуют УНИАН и «Обозреватель» - по 23 таких публикации за неделю, среди печатных изданий - «Сегодня» и «Факты и комментарии» (3 и 2 соответственно), сообщает ИМИ по результатам своего исследования.

На наличие джинсы в феврале были исследованы десять онлайн-изданий (УНИАН, «Обозреватель», «Цензор.нет», 112.ua, «Страна.ua», LB.ua, «Корреспондент.net», «Украинская правда», LIGA.net, «Укринформ») и шесть печатных («Факты и комментарии», «Сегодня», «Вести», «Зеркало недели», «КП в Украине», «Новое время»).

За неделю мониторинга не было выявлено материалов с признаками заказа в лентах новостей УП, LIGA.net и «Укринформ», а также в газете изданиях «КП в Украине» и журнале «Новое время».