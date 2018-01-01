Есть такая профессия – «украинский политолог»

Сегодня ни одно политическое шоу не обходится без хотя бы одного политолога. Часто случается так, что в телевизионной программе количество политологов равно (а иногда даже превышает) количеству политических оппонентов. Мы решили исследовать, что из себя представляет профессия политолог в Украине, почему их стало так много в каждом эфире и социальной сети и что с этим делать.
Кто такой политолог и чем он занимается?
Все очень просто. Политолог – это аналитик, который изучает различные социальные, экономические и политические процессы, их влияние и взаимодействие, исследует партийные идеологии и идеологов, мотивации и конфронтации, составляет прогнозы с помощью своего критического ума на основе образования и каких-либо инсайдов, ну и, конечно же, интерпретирует весь этот огромный пласт информации для обычного гражданина. Это исследователь Государства с большой буквы «Г», его внутренних и внешних взаимоотношений, который на основе собранных и проанализированных данных расскажет, в какой стране вы проснетесь завтра утром и сколько денег будет в вашем кошельке через полгода, если на выборах победит политик N. Он также с достоверностью до 75 процентов объяснит, что ждет Украину и ее граждан, если КНДР запустит российскую ядерную боеголовку в США с китайской подводной лодки, приобретенной Китаем у Норвегии за деньги венгерской партии «Йоббик», которые были ей перечислены с лондонского счета Бориса Березовского. И обязательно объяснит, при чем тут Саакашвили и что за секреты хранит в своих пчелиных ульях Виктор Ющенко.
Именно политолог при помощи телевидения и социальных сетей дает рядовому гражданину мощный толчок к бурным дискуссиям об обустройстве страны в Facebook и на кухнях, на время превращая менеджера по продажам, прораба и парикмахера в геополитических экспертов.
А кто такой политтехнолог?
Политтехнолог – наемный практик и манипулятор общественным мнением на службе у каких-либо политических сил. Это тот человек, благодаря которому у граждан складывается нежное отношение к тому или иному политику. Это человек, который сфотографировал Арсения Яценюка, тихо стоящего в очереди с простыми людьми за обычным билетом. Это тот человек, который подарил Юлии Тимошенко тигренка и чужими руками расклеил ее фотографию по всем билбордам страны. Именно он нашел и слил в сеть интимные фотографии Анастасии Деевой. И еще это тот человек, которого сейчас так не хватает Надежде Савченко.
Проект «Политтехнолог», который ведет политтехнолог.
Важно знать!
На самом деле грань между политологом и политтехнологом очень размыта. Определить, кто является лоббистом политической силы, практически невозможно, разве что он сам не скрывает своих работодателей.
Некий идеальный образ политолога – это независимый ученый, который не выступает обслуживающим персоналом у каких-либо сил, у которого есть ресурс для того, чтобы заниматься исследованиями. Его с радостью зовут на телеканалы в качестве действительно независимого эксперта, который, опираясь на результаты исследований и какие-либо инсайды, открывает зрителю глаза на то, что действительно происходит во внутренней и внешней политике страны, тем самым выполняя одну из главных своих функций – функцию политического образования.
Однако на практике такое невозможно. Политолог – тоже человек с потребностями, а на написании книг, статей, преподавании и постоянном участии в ток-шоу далеко не уедешь. Поэтому политологам необходимо словесно выкручиваться и скрывать свои места работ, чтобы на них не сыпались обвинения в ангажированности, иначе – потеря репутации и политологического веса.
Где найти политолога?
Политолог – завсегдатай СМИ. Ведь именно благодаря телевидению, радио, различным печатным и интернет-изданиям он доносит свое видение какой-либо ситуации и обрисовывает перспективы ее развития, получая в качестве вознаграждения свою аудиторию, которая будет его цитировать и ссылаться на него в своих застольных дебатах.
Излюбленные места политологов – это ток-шоу и различные аналитические передачи. Именно тут они могут показать себя и посмотреть на других, продемонстрировать свое превосходство и знания. Телевидение для политолога – возможность манипуляции в пользу своей политической силы (ведь, как мы выяснили с Натальей Влащенко и Вадимом Карасевым, все политологи – это наемники).
Украинский институт анализа и менеджмента политики периодически раз в месяц публикует рейтинги самых цитируемых в СМИ политологов Украины.
Полный список политических экспертов состоит примерно из 160 имен. Анализ составлен по результатам мониторинга СМИ и соцсетей, то есть абсолютно всех упоминаний того или иного имени в медиасфере. В ТОП-3 всегда входит Руслан Бортник, директор этого же института исследований.
Политолог – это прежде всего точка зрения, поэтому 160 политических экспертов – это 160 самых разных субъективных мнений. Эти эксперты высказываются по самым разным вопросам, выносят прогнозы, делают ставки, и вряд ли кто-то сможет догадаться, кому это больше всего на пользу.
Тарас Березовец лаконично прогнозирует
Как стать украинским политологом?
Нужно всего лишь:
1. Выработать системное мышление (опционально).
2. Уметь обрабатывать большие массивы информации (опционально).
3. Прочесть пару десятков книг (ОБЯЗАТЕЛЬНО, по-другому никак).
4. Получить высшее образование (опционально, поскольку сейчас в тренде отсутствие высшего образования).
5. Знать историю, чтобы отслеживать закономерности (опционально).
6. Выучить парочку иностранных языков (ОБЯЗАТЕЛЬНО, ведь нужно будет мониторить зарубежные СМИ).
7. Написать несколько научных работ по политологии и социологии (опционально).
8. Завести Facebook (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
9. Собрать аудиторию (это будет легко, благо в стране постоянный политический кризис, а значит, политология востребована как никогда).
10. В Facebook спорить с другими политологами, чтобы на вас обратили внимание (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
11. Написать пару десятков статей в различные издания. Для начала нужно это сделать бесплатно (ОБЯЗАТЕЛЬНО, ведь если получится что-либо спрогнозировать, ткнув пальцем в небо, то потом эти публикации станут документом вашей политологической состоятельности).
12. Изучить словарь политолога (ОБЯЗАТЕЛЬНО, ведь без знания умных слов и аббревиатур вы не будете убедительным).
13. Периодически сообщать своим читателям, что пять лет назад вы предвидели ту или иную ситуацию (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
14. Только сухая, уверенная аналитика. Никакого юмора, никаких скобочек-смайликов (иначе запишут в политические блогеры, а это низшая каста в иерархии политической экспертизы).
15. Дождаться приглашения на телевидение или радио (помните, что главным источником информации для украинцев является телевидение. Это ваш трамплин, выкладывайтесь по максимуму).
16. Войти в штаб политика – вот где начнется настоящая работа и жизнь, полная приключений.
Либо же можно просто обладать повышенной самоуверенностью и самовлюбленностью, смотреть на всех свысока и уметь убедительно говорить без каких-либо доказательств и ссылок на источники информации. Такое себе публичное пространное размышление без фактов, игра ума и демонстрация себя и своей аналитической состоятельности.
Политолог и военный эксперт Алексей Арестович
Нужно ли становиться политологом? Почему бы и нет. Весь окружающий мир – это бесконечный политический конфликт, а достойный обслуживающий персонал, который хорошо знает свое дело и не задает лишних вопросов, – мечта любого работодателя.
В конце концов, о чем бы ни шла речь, она всегда идет о деньгах.