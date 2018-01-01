Есть такая профессия – «украинский политолог»

Все очень просто. Политолог – это аналитик, который изучает различные социальные, экономические и политические процессы, их влияние и взаимодействие, исследует партийные идеологии и идеологов, мотивации и конфронтации, составляет прогнозы с помощью своего критического ума на основе образования и каких-либо инсайдов, ну и, конечно же, интерпретирует весь этот огромный пласт информации для обычного гражданина. Это исследователь Государства с большой буквы «Г», его внутренних и внешних взаимоотношений, который на основе собранных и проанализированных данных расскажет, в какой стране вы проснетесь завтра утром и сколько денег будет в вашем кошельке через полгода, если на выборах победит политик N. Он также с достоверностью до 75 процентов объяснит, что ждет Украину и ее граждан, если КНДР запустит российскую ядерную боеголовку в США с китайской подводной лодки, приобретенной Китаем у Норвегии за деньги венгерской партии «Йоббик», которые были ей перечислены с лондонского счета Бориса Березовского. И обязательно объяснит, при чем тут Саакашвили и что за секреты хранит в своих пчелиных ульях Виктор Ющенко.

Именно политолог при помощи телевидения и социальных сетей дает рядовому гражданину мощный толчок к бурным дискуссиям об обустройстве страны в Facebook и на кухнях, на время превращая менеджера по продажам, прораба и парикмахера в геополитических экспертов.