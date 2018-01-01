Бокс-офис: за какие фильмы украинцы проголосовали гривной летом 2018-го

Первое место занял фильм «Мстители: Война бесконечности», которому в украинском прокате удалось собрать 102,9 млн грн.

Второй в рейтинге оказалась анимационная лента «Монстры на каникулах 3», которая продолжает рассказывать историю чудаковатого графа Дракулы и его компании. Лента заработала 71,9 млн грн. «Мир Юрского периода 2» также показал высокие результаты со сборами в 55,6 млн грн.

Фильм «8 подруг Оушена» об очаровательных сообщницах героини Сандры Баллок (среди которых затесалась даже певица Рианна в роли айтишника), собрал в украинских кинотеатрах 43,7 млн грн.

На пятом месте в рейтинге украинских бокс-офисов оказалась картина «Мег: Монстр глубины» о доисторической гигантской акуле с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Лента собрала 40,8 млн грн, обогнав фильм «Миссия невыполнима: Фолаут» всего на полмиллиона гривен.

Седьмую строчку занял марвеловский «Человек-муравей и Оса» с доходом в 38 млн грн. На восьмом месте – анимационная лента «Суперсемейка 2», собравшая 35,4 млн грн.

Девятая строчка досталась картине «Первому игроку приготовиться» – доход фильма составил 8,2 млн грн. И, наконец, десятое место заняла лента «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном, заработавшая 25,8 млн грн.

В американском кинопрокате, о котором «Телекритика» пишет каждую неделю, ситуация немного другая. Так, в летний период наиболее успешной в США стала картина «Суперсемейка 2» с доходом в $601 млн, за ней следуют «Человек-муравей и Оса» ($213 млн) и «Мег: Монстр глубины» ($120,5 млн).

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