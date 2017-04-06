Бой Кличко на «Интере» стал самым рейтинговым спортивным событием года на ТВ

Трансляция боя Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа в прямом эфире в ночь с 29 на 30 апреля на телеканале «Интер» стала самым рейтинговым спортивным событием 2017 года на украинском телевидении, сообщает пресс-служба канала.
Доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%. Благодаря таким показателя канал также лидировал в своем слоте по обеим целевым аудиториям.
Топ-5 каналов 29.04.2017 г. в слоте боя В.Кличко - Э.Джошуа (23:42:42-24:54:13) (доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)
В целом прямую трансляцию боя на «Интере» посмотрели около 4,4 млн телезрителей.
Напомним, в 11-м раунде Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом. Украинский боксер отметил, что по контракту у него есть право на бой-реванш, однако решения о том, будет ли он использовать свое право, пока не принял.
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