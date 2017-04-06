Бой Кличко на «Интере» стал самым рейтинговым спортивным событием года на ТВ

Трансляция боя Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа в прямом эфире в ночь с 29 на 30 апреля на телеканале «Интер» стала самым рейтинговым спортивным событием 2017 года на украинском телевидении, сообщает пресс-служба канала.

Доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%. Благодаря таким показателя канал также лидировал в своем слоте по обеим целевым аудиториям.

Топ-5 каналов 29.04.2017 г. в слоте боя В.Кличко - Э.Джошуа (23:42:42-24:54:13) (доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)