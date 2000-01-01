Bloomberg разыскивает пропавшего сооснователя Google

В агентстве сообщают, что сооснователь Google давно скрывается от глаз публики: с 2013 года Пейдж не появляется на мероприятиях по случаю запуска продуктов Google и не общается с инвесторами после появления отчетностей. С 2015 года он перестал общаться с прессой. Вопросы о местонахождении Пейджа начали появляться и у жителей Кремниевой Долины. А коллеги Пейджа из Google сообщили Bloomberg на условиях анонимности, что в последние месяцы Пейдж казался им замкнутым, а большинство сотрудников компании его практически не видели.

В Google заявили, что Alphabet (материнская компания Google) предложила отправить на слушания в Сенат Кента Уолкера, который взаимодействует с политиками, позволив Пейджу сфокусироваться на долгосрочных технических проблемах корпорации.

"Чем сегодня занимается Пейдж? Люди, которые знают сооснователя Google, говорят, что чаще всего он исчезает, уезжая на свой личный остров в Карибском море, - говорится в статье. - Он по-прежнему контролирует каждую дочернюю компанию Alphabet, хотя степень его участия не определена. Вместе с Сергеем Брином, президентом Alphabet, Пейдж иногда проводит собрания в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью".

По словам одного из сторонников Пейджа, отсутствие Пейджа — тщательно продуманная стратегия компании. В конце 2000-х годов, когда Google начала развивать новые направления бизнеса, в компании не захотели, чтобы Пейдж стал объектом внимания СМИ, как сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Помимо этого в июле Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро из-за доминирования на рынке, а американские законодатели, которые хотели услышать показания Пейджа в Сенате, планируют зарегулировать YouTube. Неудивительно, что Ларри отказался давать показания на слушаниях в Сенате.