Bloomberg: миллиардеры в 2017 году заработали триллион

Миллиардеры со всего мира стали богаче в этом году в общей совокупности почти на $1,05 трлн. Таковы данные агентства Bloomberg, составившего рейтинг 500 самых состоятельных людей мира, который обновляется в режиме реального времени.

При этом состояние 58 богачей из 440 уменьшились на $46 млрд.

Состояние 159 американских миллиардеров, представленных в списке, увеличилось за год на 18% и составило около $2 трлн. Стоимость активов, принадлежащих 38 богатейшим гражданам Китая увеличилась на $177 млрд (на 65%). Причем темпы роста богатства китайцев оказались самыми высокими в мире.