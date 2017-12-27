ТЕЛЕКРИТИКА

Bloomberg: миллиардеры в 2017 году заработали триллион

Бизнес

Миллиардеры со всего мира стали богаче в этом году в общей совокупности почти на $1,05 трлн. Таковы данные агентства Bloomberg, составившего рейтинг 500 самых состоятельных людей мира, который обновляется в режиме реального времени.

При этом состояние 58 богачей из 440 уменьшились на $46 млрд.

Состояние 159 американских миллиардеров, представленных в списке, увеличилось за год на 18% и составило около $2 трлн. Стоимость активов, принадлежащих 38 богатейшим гражданам Китая увеличилась на $177 млрд (на 65%). Причем темпы роста богатства китайцев оказались самыми высокими в мире.

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Таким образом, первое место в списке богатейших людей планеты сейчас занимает владелец компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $99,6 млрд. За год оно увеличилось на $34,2 млрд, что позволило предпринимателю оттеснить на второе место одного из основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса с его $91,3 млрд (рост за год – $8,9 млрд).

Фото: Wikimedia.org / James Duncan Davidson

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