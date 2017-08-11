Bloomberg и Twitter запускают первую круглосуточную новостную соцсеть

Агентство Bloomberg наняло около 50 человек для нового проекта, который будет существовать только в Twitter. Это будет первая новостная социальная сеть, работающая 24 часа в сутки, сообщает MediaMedia.
"Когда миром правит дуэт Google/Facebook, единственным способом добиться успеха являются инновации. Привилегия взрывного развития не должна быть исключительно у технологических компаний. Существенные возможности роста есть у всех, но они требуют от лидеров больше агрессии, нового мышления и новых моделей", – отмечает глава Bloomberg Media Джастин Смит.
Совместный проект Bloomberg и Twitter будет запущен уже 18 декабря. Его основными партнерами стали компании Goldman Sachs, Infiniti, TD Ameritrade, CA Technologies, AT&T и CME Group. Цена таких партнерских отношений колеблется от $1,5 млн до $3 млн. Это поможет Bloomberg получить восьмизначную сумму доходов уже в течение первого года.
Напомним, весной Twitter и Bloomberg TV заключили соглашение о создании платформы, на которой будут круглосуточно транслироваться новости. Таким образом компании рассчитывают охватить аудиторию, которая не платит за телевидение и смотрит его на ходу.
Фото: aukett-heese.com
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