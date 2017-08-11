Bloomberg и Twitter запускают первую круглосуточную новостную соцсеть

Агентство Bloomberg наняло около 50 человек для нового проекта, который будет существовать только в Twitter. Это будет первая новостная социальная сеть, работающая 24 часа в сутки, сообщает MediaMedia.

"Когда миром правит дуэт Google/Facebook, единственным способом добиться успеха являются инновации. Привилегия взрывного развития не должна быть исключительно у технологических компаний. Существенные возможности роста есть у всех, но они требуют от лидеров больше агрессии, нового мышления и новых моделей", – отмечает глава Bloomberg Media Джастин Смит.