Бывший мэр Лондона будет вести колонку в газете за баснословные деньги

Как сообщает The Guardian, гонорар Бориса Джонсона составит £275 тыс. в год. И это за колонку объемом в 1100 слов! Получается, что стоимость одного слова будет оцениваться в £4,8. Журналисты также подсчитали, что час такой работы принесет Джонсону £2 291, ведь, если верить словам пресс-секретаря политика, на написание текста колонки Борис тратит около 10 часов в неделю.

Часть контента The Daily Telegraph, включая колонку Джонсона, хотят убрать в платную подписку. Однако бывший мэр планирует, как и раньше, публиковать свои тексты в открытом доступе на своей странице в Facebook.

Напомним, в июле 2018 года Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел из-за разногласий по процедуре выхода Великобритании из Евросоюза. В то же время Джонсон, начинавший карьеру с журналистики, вернулся к сотрудничеству с Daily Telegraph, нарушив таким образом правила парламентского комитета, согласно которым (во избежание конфликта интересов) нужно подождать три месяца после отставки.

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