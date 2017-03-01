Bit.ua запустил проект видеостримов в Facebook с известными журналистами

Издатель лайфстайл-издания bit.ua Татьяна Гринева и ведущий сатирического проекта «Люмпен шоу» на канале НЛО TV Владимир Петров запустили новый формат ежедневного медиа bit.LIVE. Это прямые эфиры в Facebook, на YouTube и bit.ua, сообщает пресс-служба проекта.

"Медиа — это каждый из нас, и на BIT.live мы показываем в livestream тех, кого читаем, лайкаем и хотим зашерить с друзьями", - говорят в издании.

Формат bit.LIVE — это edutainment (развлекательная программа). Как и ранее, bit.ua будет рассказывать о еде и ресторанах, книгах и кино, машинах и стартапах, моде и красоте, социальных проблемах, будущем и науке. При этом bit.LIVE будет делиться на bit.LIGHT, bit.GREY и bit.DARK. "bit.LIGHT — формат легкий и развлекательный, bit.DARK — более сложный и уверенный, bit.GREY — дискуссионный. За легкую часть в ответе Гринева с bit.ua, за «темную» — Вова Петров. Цель одна — вдохновить думать и получать новые знания", - уточняют в издании.

Так, с 1 марта уже начало трансляцию FRIENDS show (двухчасовой эфир с Димой Диром, Олей Дибровой и Соней Сухоруковой «обо всем»). А уже с этой недели выйдут «женякотораяест» с Женей Головиной, «Алла и счастье» с Аллой Клименко, «Начитала шоу» с Аленой Ивановой, R.I.P. show с Владом Климчуком, «Рагули Шоу» с Таней Микитенко, «Классику знать надо» с Евгением Стасиневичем, «Монополия» с Антоном Середой и Василием Горбалем, «Школа коррупции» с Вовой Петровым, «Час классики» с музыкантами Национальной оперы и другие. Также в эфире в эфире bit.LIVE будет выходить и шоу «12».

Фото: Facebook Татьяны Гриневой