Bit.ua будет управлять новостным порталом Дарьи Шаповаловой

Хотя FW-daily.com останется независимым изданием, оно со временем перерастет в контент-платформу с обзорами, бизнесаналитикой о моде и ритейле, интервью и fashion story, видео и прямыми трансляциями. Как утверждают на bit.ua, редакция будет экспериментировать с форматами для FWD.

«У онлайн-медиа (как и у любого бизнеса) сейчас не остается другого пути, кроме как постоянно экспериментировать и расти, – говорит издатель bit.ua Татьяна Гринева. – Мы запустились 7 лет назад и по иронии судьбы выросли из fashion-блога (с интернет-магазином украинских дизайнеров) до лайфстайл-медиа, которое теперь не рассказывает о модной индустрии. Тем временем лично мне эта тема с детства была близка и любима, и ее точно не избежать».