Bit.ua будет управлять новостным порталом Дарьи Шаповаловой

Теперь сайтом журналистки Дарьи Шаповаловой FW-daily.com будет заниматься редакция портала Bit.ua. Рекламный отдел последнего начнет реализацию спецпроектов на FWD.
Хотя FW-daily.com останется независимым изданием, оно со временем перерастет в контент-платформу с обзорами, бизнесаналитикой о моде и ритейле, интервью и fashion story, видео и прямыми трансляциями. Как утверждают на bit.ua, редакция будет экспериментировать с форматами для FWD.
«У онлайн-медиа (как и у любого бизнеса) сейчас не остается другого пути, кроме как постоянно экспериментировать и расти, – говорит издатель bit.ua Татьяна Гринева. – Мы запустились 7 лет назад и по иронии судьбы выросли из fashion-блога (с интернет-магазином украинских дизайнеров) до лайфстайл-медиа, которое теперь не рассказывает о модной индустрии. Тем временем лично мне эта тема с детства была близка и любима, и ее точно не избежать».
Татьяна Гринева и Дарья Шаповалова знакомы уже 10 лет. По словам создательницы FW-Daily.com, объединение двух редакций ее очень вдохновляет.
«Я уже давно и с восхищением наблюдаю за тем, как команда Татьяны Гриневой строит инновационную и интересную медиаплатформу, и теперь развивать FW-Daily.com мы будем вместе. Редакция FWD стала частью bit.ua, проект будет развиваться под нашим совместным руководством. Вместе мы стремимся к тому, чтобы продолжить растить FWD и сделать сайт главным независимым медиа о моде и красоте в стране», – поделилась Дарья.
Напомним, сайт FWD был создан 8 лет назад как продолжение программы «Неделя моды с Дарьей Шаповаловой», но вскоре стал отдельной медиаплатформой.